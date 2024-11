Leitor reclama de carro apreendido em blitz policial em Guarulhos

Reclamação de Valter Roberto da Silva: “Em outubro deste ano, eu fui abordado em uma blitz da Polícia Militar de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, no anel viário Vila Galvão, onde fui informado da falta de pagamento do licenciamento de 2024. Mesmo pagando prontamente a taxa na frente do policial e apresentando comprovante online, tive o veículo confiscado, o que resultou em mais de R$ 670 ao pátio para onde foi levado o veículo, sem contar com outros gastos para chegar até o local. Também multa a ser paga e sete pontos na carteira. Além disso, ausência no trabalho, pois seguia para o mesmo na ocasião. Onde está o bom senso para o caso? Detalhe: zero pendência financeira com relação a multas e impostos no meu histórico nos últimos 20 anos no mínimo. Por favor, peço muito que publiquem este caso. A sociedade tem que saber o que se passa nas ruas e as ações equivocadas daqueles que deveriam zelar pelo cidadão de bem.”

Resposta da Prefeitura de Guarulhos: “Essa questão é com a Polícia Militar, que desenvolveu a autuação. É do âmbito estadual e não municipal.”

Resposta da Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo: “A Polícia Militar esclarece que, em abordagens de veículos com licenciamento vencido, o policial militar só pode liberar o veículo caso a regularização do pagamento seja registrada no sistema do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). Apenas o comprovante bancário de pagamento não é suficiente para a liberação. Quanto à pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), a inclusão dos pontos ocorre independentemente da liberação ou retenção do veículo.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.