Leitor se queixa de falta de remédio em farmácias

Reclamação de Cleber Alves: "Minha filha usa o medicamento Ritalina da Novartis para tratamento de transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Desde dezembro do ano passado, não consigo encontrar o medicamento nas farmácias. Ela depende do remédio para ficar bem."

Resposta do Serviço de Informações ao Cliente da Novartis: "Em atenção ao seu e-mail, esclarecemos que em linha com seu compromisso com pacientes e cuidadores, o Grupo Novartis e sua divisão de medicamentos genéricos e biossimilares, a Sandoz do Brasil, comunicam um atraso na liberação de novos lotes do produto Ritalina® LA, nas apresentações de 10 mg, 20 mg e 30 mg. Devido a alta demanda pelo medicamento, a companhia teve seu estoque de segurança zerado, e subsequentemente enfrentou um atraso na liberação de novos lotes. O produto em questão é importado dos Estados Unidos, e o processo de desembaraço e liberação dos lotes para comercialização é complexo e demorado. A indisponibilidade do produto não trata de problemas de qualidade, ela se dá exclusivamente pelo trâmite na liberação de novos lotes, e, portanto, não acarreta risco à saúde do paciente em uso da medicação. Levando em conta questões de logística e o processo de liberação de vendas, a companhia estima que o abastecimento terá sua situação normalizada ainda em janeiro de 2023. Este cenário de desabastecimento foi notificado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por meio de descontinuação temporária de importação e está sendo comunicado aos profissionais de saúde. Permanecemos à disposição para futuras solicitações e eventuais dúvidas através do telefone 0800 888 3003 (opção 3) de 2ª a 6ª feira das 8 às 17 horas ou pelo e-mail sic.novartis@novartis.com."

