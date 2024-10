Leitora reclama de dificuldade para pegar ônibus no primeiro turno das eleições

Reclamação de Ana Lúcia: “No primeiro turno das eleições, quase não cheguei a tempo para votar. Estava trabalhando. Vim tranquilamente no Metrô. Mas a demora na chegada de ônibus no terminal de ônibus do Metrô Artur Alvim foi surreal. Entre 14h40 e 15h30, muitas pessoas aguardavam a chegada de coletivos. Muitos passageiros e nenhum ônibus, isso em dia de eleição. Sai do trabalho e estava tentando pegar um ônibus. Muitas pessoas desistiram de ficar na fila e foram pegar até a avenida principal para solicitar transporte por aplicativo. Não dá nem para citar uma linha em atraso, pois todas estavam atrasadas. Absurdo e desrespeito com o cidadão. Espero que a mesma situação não seja observada no segundo turno das eleições.”

Resposta da SPTrans: A SPTrans informa que monitorou a operação do transporte coletivo na cidade no dia das eleições municipais. A frota foi reforçada com 1,9 mil ônibus, operando com um total de 6,8 mil veículos. Não foi constatada qualquer ocorrência que prejudique a operação dos ônibus no município. Sobre os casos específicos apresentados, as empresas serão autuadas caso seja constatada a perda da partida. Vale ressaltar que as linhas da cidade são programadas de acordo com a demanda existente, podendo variar e estando sujeitas a interferências como acidentes de trânsito.”

A leitora foi informada sobre a resposta. Disse que espera realmente que as empresas sejam penalizadas, assim como espera que essa demora na chegada de ônibus não se repita no segundo turno.