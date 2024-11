Mercado Livre: leitor reclama de atraso no recebimento de encomenda

Reclamação de Victor Aguirre: “Efetuei uma compra de um probiótico pelo Mercado Livre no valor de R$ 170 e até hoje não foi entregue. Entrei em contato com o Mercado Livre pelo site e apareceu mensagem que a entrega estava pendente e era para aguardar a entrega. Liguei para o Mercado Livre agora, consegui falar com um atendente e eles me disseram que pela queixa ter sido feita após 28 dias, perdi o direito de reclamar o recebimento e perdi o dinheiro. Quando tentava argumentar que isto é fraude, a atendente bateu o telefone na minha cara. Gostaria de receber o produto ou o meu dinheiro de volta. Peço ajuda do Estadão, pois já tentei de todas as formas e a empresa Mercado Livre não consegue achar uma solução para resolver o meu caso. Desde já agradeço a atenção.”

Resposta do Mercado Livre: “O Mercado Livre lamenta o ocorrido com o Sr. Victor Aguirre e informa que, após análise, o caso foi resolvido. Permanecemos à disposição para mais esclarecimentos.”

Posteriormente, o leitor disse que foi contatado pelo Mercado Livre e que fizeram a devolução do valor reclamado. “Uma vez mais agradeço ao Estadão pela ajuda na resolução do caso.”