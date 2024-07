Moema: leitor cobra vistoria e novo asfalto em via da região

Reclamação de Jeferson Bechara: “Moro na Rua Canário, em Moema, zona sul, há 34 anos e nesse período o asfalto nunca foi refeito. Hoje o asfalto se encontra cheio de irregularidades no serviço tapa-buracos mal feitos pelas concessionárias de serviço público, buracos e depressão na via. Com o crescimento do número de prédios e o trânsito na região, o leito carroçavel ficou terrível, desde a Av. República do Líbano. Vários moradores solicitaram reparos, correção e asfaltamento novo, mas a regional e a prefeitura ignoram os pedidos. Será que esse prestigioso jornal consegue estimular a prefeitura a refazer o asfalto? Estamos em um bairro que merece mais atenção dos gestores da cidade.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) informa que o recapeamento alcançou a marca de 15 milhões de metros quadrados e se trata de um programa dinâmico, que está em constante atualização e novos estudos de elegibilidade das vias da capital são realizados de forma rotineira.”

O munícipe foi informado sobre a resposta da prefeitura. Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.