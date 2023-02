NotreDame Intermédica: Leitora reclama de atendimento de operadora de plano de saúde

Marina Barros cobra envio de fatura da operadora NotreDame Intermédica pelos Correios, assim como reclama do atendimento prestado pela empresa.

Foto: Pixabay

Reclamação de Marina Barros: "Minha fatura do plano de saúde da NotreDame Intermédica chegou pelos Correios somente aproximadamente uma semana após o vencimento. Com isso, mesmo sem ter facilidade de acesso aos meios digitais, eu tive que imprimir para conseguir pagar. No entanto, a impressão saiu com o código de barras cortado. Dificuldade também para o atendimento. Eu precisei reclamar para a Notredame enviar a fatura pelos Correios e agora começam a entregar a fatura atrasada. Parece que fazem de propósito para causar transtornos aos consumidores. Não aceito que a Notredame culpe os Correios. A empresa que é responsável pelo serviço dos Correios pela qual ela pagou."

Resposta da NotreDame Intermédica: "O atraso na entrega da fatura foi de responsabilidade dos Correios, pois sua postagem se deu com a devida antecedência em relação à data do vencimento. Como a beneficiária também não teve obviamente nenhuma responsabilidade pelo atraso, não houve, por uma questão de justiça e bom senso, a cobrança de multa nem de juros no pagamento da mensalidade. A NotreDame Intermédica fica à disposição da beneficiária para prestar qualquer esclarecimento."

Envie suas reclamações Mande uma mensagem para o e-mail spreclama@estadao.com. Nossa reportagem vai apurar a denúncia e apresentar a resposta no blog Seus Direitos, um espaço voltado ao cidadão e ao consumidor.