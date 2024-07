Pacaembu: leitor cobra conserto de buracos na região

Reclamação de Márcio Leonel: “No dia 6 de setembro do ano passado, eu abri uma reclamação no 156 sobre buracos enormes que existiam há anos nas guias e sarjetas perto do ponto de ônibus da Avenida Arnolfo de Azevedo, do lado de quem está indo da Praça Charles Miller em direção à Cardoso de Almeida, na região do Pacaembu, zona oeste da cidade. Esses buracos atrapalham a parada de ônibus, os pedestres que vão pegar ônibus e os carros que passam por ali que precisam desviar dos buracos. Recentemente, depois de meses da reclamação, realizaram o serviço de tapa-buracos, mas deixaram outro buraco de dois metros de extensão a cerca de um metro de distância de onde acabaram de arrumar. É inadmissível.”

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB): “A Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB) vistoriou a Avenida Arnolfo de Azevedo e constatou necessidade de reparo no asfalto e concordância asfáltica. O serviço foi incluído no cronograma e será realizado. É importante esclarecer que toda a Operação Tapa-Buraco é fiscalizada por agentes da Prefeitura, empresas que fazem o controle tecnológico por amostragem e pelo SGZ - Sistema de Gerenciamento de Zeladoria. Quando constatada a desconformidade, os serviços são refeitos sem pagamento por parte da Prefeitura e as empresas são glosadas. Cabe ressaltar que o munícipe tem um canal aberto e de fácil acesso para solicitar os serviços de zeladoria por meio do Portal 156, acessível no site, no aplicativo SP156, ou através da central de atendimento telefônico no número 156.”

O leitor foi informado sobre o retorno da prefeitura. Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.