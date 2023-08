Parque Continental: leitora cobra da Sabesp conserto de vazamento contínuo de esgoto

Ana Paula Vaz afirma que há vários meses moradores do Parque Continental, na zona oeste de São Paulo, estão enfrentando um vazamento contínuo de esgoto, a céu aberto em rua pública.

Reclamação de Ana Paula Vaz: “Há vários meses, inúmeros moradores do bairro Parque Continental, na zona oeste de São Paulo, têm entrado e contato com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) para que a empresa solucione o vazamento contínuo de esgoto, a céu aberto em rua pública, poluindo o ambiente, o ar e trazendo uma infestação de moscas nas residências. Absolutamente inaceitável a não finalização desta obra, evidenciando a péssima gestão de seus responsáveis - gestor de projetos, gerentes e diretores. É uma aberração o descaso da Sabesp, assim como é inconcebível que as autoridades municipal e estadual permitam que este serviço inacabado seja entregue à população que paga impostos na maior cidade do País, assim como também paga pelo uso da água que consome e pelo tratamento do esgoto que gera. Contamos com o auxílio do Estadão para divulgar a situação.”

Resposta da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp): “A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) afirma que realiza uma obra complexa para a substituição de um coletor-tronco, no Parque Continental, que sofreu danos provocados por raízes de árvores. O novo trecho em execução possui material mais resistente e de maior diâmetro. A conclusão dos trabalhos está prevista para este mês. A companhia pede desculpas pelos transtornos e segue à disposição pelos telefones 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas), pelo WhatsApp 11 3388-8000 ou pela Agência Virtual no site”.

