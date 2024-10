Parque da Aclimação: morador pede incorporação de área verde ao local

Reclamação de Luciano de Paoli: “O Parque da Aclimação foi o primeiro Zoológico do Estado de São Paulo e tinha uma área muito maior do que os 112 mil metros quadrados atuais, isso nas décadas 20 e 30 do século passado. Não existia a Rua Pedra Azul, por exemplo. Era uma extensa área verde que foi cortada por uma via que segue por trás do Cemitério da Vila Mariana, a Avenida Engenheiro Luiz Gomes Cardim Sangirardi. Isso ocorreu durante os anos 70 do século passado. O objetivo da prefeitura foi ligar o bairro da Aclimação a Vila Mariana. Para isso sacrificou uma grande área verde da cidade. Hoje quem passa pela Rua Pedra Azul em frente ao parque consegue ver um espaço com uma guarita, o CET, e em seguida uma razoável área verde, que compunha o antigo viveiro de plantas do parque. A luta pela preservação do Parque da Aclimação sempre foi uma pauta importante.”

Resposta da Prefeitura de São Paulo: “A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, informa que está em tratativas para incorporar oficialmente toda a área verde localizada à Rua Pedra Azul reafirmando seu compromisso com a preservação ambiental. Em paralelo, o Poder Executivo foi autorizado, conforme Lei nº 18.176, a conceder uma área edificada de 1.137 m² para o 7º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), por um período de 40 anos. Essa concessão ainda será objeto de regular instrução processual, condicionada ao compromisso do batalhão em intensificar o policiamento. A SVMA reforça que a concessão da área não implica em qualquer renúncia à área verde preservada, que permanecerá sob nossa gestão. A área cedida refere-se exclusivamente à parte edificada, sem comprometimento das áreas naturais adjacentes.”

Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.