Parque do Ibirapuera: leitor reclama que foi barrado por tirar fotos para uso pessoal

Reclamação de Tom Murphy: “Sou um jornalista americano aposentado e residente de longa data da cidade de São Paulo. Recentemente, comprei uma máquina fotográfica Canon EOS R100 e contratei um professor de fotografia. Depois de algumas aulas, ele me orientou a ‘sair por aí tirando fotos’. Fiz duas saídas com minha câmera no Parque do Ibirapuera. Nas duas vezes, fui abordado por seguranças terceirizados alegando que eu não poderia tirar fotos sem autorização.”

Resposta da Urbia: “A Urbia, gestora do parque, esclarece que para produções de fotos para uso pessoal com equipamento profissional é necessário preencher um formulário e retirar gratuitamente uma pulseira de autorização no Centro de Visitantes do espaço. A norma aplicável é anterior à concessão e praticada também pela Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente de São Paulo (SVMA). A concessionária salienta que os únicos canais oficiais para informações relacionadas aos parques administrados pela Urbia são o site e o fale conosco.”

Posteriormente o leitor entrou em contato e disse lamentar esse tipo de abordagem que exige obrigatoriedade de preenchimento de formulários e uso de pulseira. “Entre os turistas estrangeiros, essa postura deixa uma imagem extremamente negativa. São atitudes que certamente afastam as pessoas”, disse ele.