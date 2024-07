Santo André: leitora cobra entrega de uniformes escolares da rede municipal

Reclamação de Lucimara Bonfim: “Acabei de me mudar para Santo André, no ABC paulista. Eu tenho duas crianças que estudam na Escola Municipal João de Barros no bairro de Utinga que ainda não receberam os uniformes escolares mesmo já estando na metade do ano letivo. A Prefeitura de Santo André entregou os uniformes dos alunos antigos da rede de ensino e não entregou para os novos. Já estamos pagando impostos aqui na cidade e temos direitos garantidos por toda a legislação educacional como acesso e permanência à educação pública gratuita e de qualidade. Quero saber quando meus filhos receberão os uniformes.”

Resposta da Secretaria de Educação de Santo André: “A Secretaria de Educação de Santo André levantou, junto à unidade escolar, que as crianças foram matriculadas em 29 de fevereiro deste ano. As primeiras entregas contemplaram os alunos que realizaram a matrícula até 5 de dezembro de 2023. Para os alunos matriculados entre 5 de dezembro do ano passado e 29 de fevereiro deste ano, a entrega se dará após a finalização da entrega dos kits de inverno e as crianças receberão tanto o kit de verão quanto o de inverno.”

A munícipe foi informada sobre a resposta da prefeitura. Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.