Tabas: leitora reclama que não recebeu pagamento de aluguel de imóvel

Reclamação de Mara Plut: “Fiz um contrato de aluguel do meu imóvel, localizado na Rua Manoel Guedes com a companhia Tabas Tecnologia Imobiliária Ltda,com sede na Rua José Maria Lisboa. Desde janeiro de 2024, a Cia Tabas não pagou nenhuma das suas obrigações, tanto condominial, como os impostos, assim como aluguel. Apesar deles terem recebido, os valores totais dos seus sub-locatários. Foram feitas várias tentativas para recebimento, todas infrutíferas. Conto com a colaboração do jornal O Estado de São Paulo, o qual somos assinantes há mais de 20 anos, para resolver este caso.”

Resposta da Tabas: “A Tabas é uma startup de locação e sublocação de imóveis, que em 2023 foi adquirida, integralmente, pela Blueground. Sobre o caso mencionado pela leitora, a proptech informa que o imóvel já foi devolvido à proprietária e o processo segue em andamento na Justiça, para a situação ser resolvida conforme as determinações legais.”

Caso necessário, a leitora pode entrar em contato novamente.