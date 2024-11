Uber: leitor reclama de cobranças indevidas

Hamilton Penalva afirma que recebeu três cobranças por uma mesma corrida solicitada pelo aplicativo da Uber. Ele cobra explicações da empresa.

PUBLICIDADE Reclamação de Hamilton Penalva: “Em outubro, eu fiz uma corrida pela Uber. Foram emitidas três cobranças sobre uma mesma corrida. Já encaminhei várias reclamações, mas até o presente momento nenhuma manifestação foi feita pela empresa. Fica aqui um alerta aos usuários: confiram sempre seus recibos, porque eles podem se multiplicar para uma mesma corrida.Gostaria de ajuda do Estadão. Agradeço muito se puderem verificar este ocorrido com a Uber.” Resposta da Uber: “O suporte já entrou em contato com o usuário para esclarecer o caso.” Caso necessário, o leitor pode entrar em contato novamente.

Revisar tarifa

Se você tiver dúvidas quanto ao trajeto que seu motorista fez, informe à Uber para que seja feita uma análise. O preço de uma viagem é calculado de acordo com a sua distância e tempo, além de outras taxas aplicáveis, segundo a empresa.

”Vale lembrar que, se acontecimentos que estão fora do controle do seu motorista (como trânsito, ruas fechadas, tempo ruim ou obras no caminho) influenciarem o seu trajeto e tempo de viagem, não vai ser possível ajustar o preço. Nos envie mais informações nos campos abaixo caso queira uma revisão do valor da viagem. Não há necessidade de nos contatar novamente pelo mesmo assunto, nós sabemos o quão importante é receber uma solução e iremos te responder assim que possível”, afirma a Uber, por meio do site.

Se o motorista parceiro não encerrar a viagem assim que sair do veículo, acesse essa página para fazer o relato. Clique aqui para mais informações.

Leitor reclama de débitos indevidos. Foto ilustrativa. Foto: mojo_cp - stock.adobe.com

