Vila Nova Conceição: leitora pede que obras com bloqueio de vias sejam informadas com antecedência

Heloísa Pappalardo afirma que a rua onde tem um consultório veterinário, na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, ficou sem acesso para veículos dos clientes, e também saída do transporte para buscar animais, em razão de bloqueio ocasionado para obras na via. Ela questiona que os munícipes precisam ser avisados com antecedência.

Reclamação de Heloísa Pappalardo: “Eu tenho um consultório veterinário na Rua Domingos Leme, na Vila Nova Conceição, na zona sul de São Paulo, que ficou sem acesso para clientes e sem saída do meu transporte para a busca de animais e/ou entregas no dia 29 de julho deste ano e em outros vários dias parcialmente, como na última segunda-feira, 4. Solicito ser informado antes sobre obras, para poder programar o meu procedimento e dos clientes.”

Leitora pede que obras com bloqueio de vias sejam informadas com antecedência. Foto: Pixabay/Free-Photos

Resposta da Secretaria Municipal das Subprefeituras: “A Secretaria Municipal das Subprefeituras esclarece que não realiza obras de recapeamento na Rua Domingos Leme. O serviço em questão é de responsabilidade da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A intervenção no pavimento público, realizada pelas concessionárias, visa acessar o subsolo da cidade. A SMSUB, por meio de tecnologia desenvolvida no âmbito da Secretaria, monitora todas essas intervenções e faz o controle de qualidade do serviço executado. Quando constatado que os reparos realizados por concessionárias não estão de acordo com as normas, as empresas são acionadas a retornarem ao local para a readequação da via. Uma vez que sejam constatadas irregularidades no reparo, a concessionária será acionada novamente e, se persistir, além de refazer a obra, ela é autuada. Neste ano, foram lavradas 1.045 multas, em valor em torno de R$ 78 milhões para as concessionárias devido à demora e por reparos fora do padrão estabelecido na lei.”

Resposta da Sabesp: “Informamos que foram executados serviços de nivelamento de poço de visita e recapeamento asfáltico em frente ao consultório veterinário da cliente. Em visita efetuada na sexta-feira, 8, o técnico da Sabesp pediu desculpas pelos transtornos causados e informou que as equipes dos prestadores de serviço serão orientadas quanto ao procedimento correto nesse tipo de manutenção.”

