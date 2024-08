Vivo: leitor reclama de dificuldade para cancelar linha

Reclamação de Luciano De Paoli: “Na minha residência, meu tio, que faleceu em 2015, possuía um Vivo Fixo, o qual mantive pagando até o presente momento. No dia 4 de julho deste ano, resolvi ir pessoalmente à loja da Vivo, localizada no Shopping Paulista, para resolver as duas pendências. O cancelamento desse Vivo Fixo e uma conta de celular que veio em meu nome e no endereço de minha mãe, serviço que não contratei. Com relação ao Vivo Fixo, o atendente abriu um protocolo todo errado no nome de uma pessoa desconhecida e em um outro endereço desconhecido, na hora reclamei com o atendente que me falou que mesmo estando tudo errado não importava e que não daria problema para o cancelamento. Continuo recebendo o boleto para pagar, ou seja, não foi feito o cancelamento. Já com relação ao serviço de celular cujo DDD é 31, que não contratei, na loja o mesmo atendente me fez escrever uma carta de próprio punho explicando o ocorrido e solicitando o cancelamento. Também não cancelaram e continuo recebendo o boleto de cobrança.”

Resposta da Vivo: “A Vivo informa que o serviço foi cancelado, conforme solicitado. Em contato com o sr. Luciano, o mesmo está ciente das tratativas realizadas. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

Posteriormente, o leitor informou que ambos os casos foram resolvidos pela Vivo.