Vivo: leitor reclama de dificuldade para ter linha fixa funcionando

Reclamação de Geraldo Felippe Negrão: “Sou proprietário de uma linha fixa da Vivo há mais de 60 anos. Sempre funcionou, com as contas pagas ao fornecedor, em dia. Ultimamente, o telefone vive mudo. Reclamo pelo telefone, surge algum funcionário revisando. Passa a funcionar. Depois de alguns dias, ele fica mudo novamente. E isso tem acontecido com muita frequência. Dizem que a reclamação deve ser enviada ao serviço de atendimento ao cliente da Vivo, por telefone. Como não tenho mais a quem apelar, eu recorro agora ao Estadão.”

Resposta da Vivo: " Vivo informa que, após tentativas em diferentes dias e horários, não conseguiu contato com o cliente para dar prosseguimento ao atendimento. A Vivo tem como estratégia ter o cliente no centro de suas decisões, mesclando metodologias e promovendo a melhor experiência do cliente com ações “de fora para dentro da empresa”. Com um programa de digitalização envolvendo diversas áreas, a empresa tem como objetivo potencializar a experiência no ciclo de vida do cliente, adaptar às suas novas expectativas e antecipar suas necessidades a partir da criação de uma proposta de valor digital, da automatização de processos e da transformação de redes e sistema. Além disso, tem investido fortemente em canais eletrônicos e oferece aos clientes o app Vivo, um grande hub para que o cliente solicite demandas comerciais e de atendimento de forma simples e rápida. Em redes sociais, a Vivo mantém um bot no Messenger no Facebook, que permite que a Aura (sua inteligência artificial) atenda aos clientes. A companhia também conversa com seus consumidores por meio de seu site, da central telefônica 10315 (fixa) e *8486 (móvel), e das lojas físicas e do SMS.”

Posteriormente, o leitor disse que a Vivo novamente retornou o funcionamento do serviço durante dois dias. A seguir, parou de funcionar novamente. “Entraram em contato comigo, informando que dariam prioridade ao conserto. Alegam que é problema com a fiação do bairro que é antiga. Se não querem mais prestar o serviço, que ao menos parem de cobrar pelo o que não fornecem”, disse ele.