Troca de tiros entre PMs e suspeitos termina com 2 mortes na zona sul de SP

A SSP afirma que policiais militares faziam buscas por “um grupo de criminosos que cometiam roubos na região quando encontraram os suspeitos em um carro”. “Os criminosos atiraram contra os policiais, que intervieram”, afirma a pasta. O carro em que eles estavam tinha registro de furto.

“A perícia foi acionada e o caso registrado como morte decorrente de intervenção policial, roubo e corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 anos no 27° DP (Campo Belo). As mortes dos envolvidos são investigadas pela Divisão de Homicídios do DHPP.”