Turista morre afogado após ser arrastado por correnteza em praia do litoral paulista

Imediatamente, o GVT solicitou apoio via rádio e adentrou ao mar. A vítima que estava com a pranchinha foi retirada por surfistas que estavam no local. O nome dela não foi divulgado. Alves foi localizado já inconsciente pela equipe de resgate, sendo retirado do mar com apoio de uma moto aquática de salvamento.

Na faixa de areia, foram verificados os sinais vitais. Constatou-se que a vítima estava em parada cardiorrespiratória. Neste momento, iniciaram as manobras de reanimação cardiopulmonar, com o monitoramento de um desfibrilador. Alves foi transportado até o Pronto-Socorro Municipal, onde foi constatada a morte.