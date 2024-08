‘Perdi o voo. Papai te ama’, passageiro se emociona após não embarcar em avião que caiu; veja vídeo

Um passageiro que perdeu o avião que caiu em Vinhedo, no interior paulista, na tarde deste sexta-feira, 9, parecia não encontrar palavras na ligação por telefone com a família. Ainda no aeroporto de Cascavel, no Paraná, Adriano Assis falou emocionado com a filha. “Eu perdi o voo. Papai te ama”, disse com a voz embargada.

O avião com 57 passageiros e quatro tripulantes tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Conforme o prefeito de Cascavel, Leonaldo Paranhos (Podemos), não há sobreviventes. "Você tá onde? Eu também, minha filha (ao fundo dá para ouvir a filha dizendo que estava com saudade dele). O papai já está indo para casa. Eu perdi o voo. Ô, filha, porque eu perdi o voo. Porque o voo que eu perdi, ele caiu, o avião. Deus é muito bom, filha. O papai te ama, tá?", disse Assis.

Assis chegou ao aeroporto por volta das 9h40, mas o guichê da Latam estava fechado. Ele saiu para tomar um café e retornou ao atendimento por volta da 10h40, quando foi informado que não iria embarcar, pois deveria estar uma hora antes no guichê.

De Guarulhos, iria pegar outro avião para o Rio de Janeiro, onde mora. Agora decidiu continuar no Paraná e ainda não decidiu como vai voltar para casa.

Adriano Assis mostra o cartão de embarque do voo que caiu em Vinhedo. Foto: Fábio Donegá/Estadão

O acidente com o voo de matrícula PTB 2283, que pertencia à Voepass Linhas Aéreas (antiga Passaredo), aconteceu em uma área residencial, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). A Defesa Civil do Estado informou que enviou uma equipe ao local. Segundo o Corpo de Bombeiros, sete equipes foram deslocadas para o local.

As causas do acidente serão investigadas. A Força Aérea Brasileira (FAB) informa que, por meio do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA), foi acionada para atuar na investigação.