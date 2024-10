Youtuber americano é assaltado na Vila Madalena e alega prejuízo de R$ 128 mil

Um youtuber e influenciador digital americano diz ter sido vítima de um assalto à mão armada na rua Girassol, na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo. Em um vídeo gravado para as redes sociais nesta quinta-feira, 10, Nick Bibbo relata que foi abordado por dois criminosos na noite do último dia 3, enquanto voltava para o hotel onde estava hospedado.

A dupla, segundo ele, teria levado seu celular e sacado dinheiro de suas contas bancárias, totalizando um prejuízo de US$ 23 mil - R$ 128,4 mil. Nas redes sociais, Bibbo costuma publicar vídeos motivacionais e fotos de suas viagens pelo mundo.

Nick Bibbo relata que foi vítima de assalto na região de Pinheiros, zona oeste de São Paulo. Foto: Reprodução/@nick_bibbo (via Instagram)

PUBLICIDADE Nesta quinta-feira, ele postou vídeos de monitoramento da rua onde aconteceu o crime. Pelas imagens, é possível ver Bibbo caminhando ao lado de outro rapaz pela calçada, quando dois homens, montados em uma moto estacionada na rua, se aproximam. Um deles chega por trás e parece apontar uma arma na cabeça das vítimas. Assustados, eles correm, mas o segundo suspeito - que se posiciona um pouco mais à frente - acerta o norte-americano com um golpe, que cai no chão junto com o amigo.

As imagens mostram que o colega de Bibbo consegue escapar, enquanto o youtuber, ainda no chão, é abordado pelos criminosos. Ele pegam algum objeto da vítima e se afastam depois de alguns segundos. Os suspeitos vão embora, cada um em uma motocicleta.

O caso foi registrado como roubo na Delegacia Eletrônica e está sendo investigado pelo 14° DP, em Pinheiros. “A autoridade policial busca imagens e realiza diligências visando o esclarecimento dos fatos e a prisão dos envolvidos”, informou a secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) em nota.

Nick Bibbo relata que os suspeitos roubaram seu Iphone 16 Pro, que tinha acabado de comprar, e que, com uma arma na cabeça, foi obrigado a passar a senha do aparelho. Segundo a vítima, os criminosos acessaram o celular e fizeram a troca do código de segurança para outro criado por eles.

Segundo a vítima, isso permitiu aos assaltantes acessar todas as suas outras senhas, e-mail, contas bancárias e investimentos em criptomoedas feitos pelo influenciador. “Eles roubaram US$ 13 mil da minha carteira de cripto moedas e US$ 10 mil das minhas economias”, disse o norte-americano, em vídeo gravado nesta quinta, 10, em Belo Horizonte.

“Foi muito assustador, eu fui assaltado à mão armada, na minha primeira noite no Brasil”, disse o americano, que soma mais de 1,2 milhão de seguidores. “Em 10 anos viajando por países da América do Sul, e de todos os lugares do mundo, nunca aconteceu algo parecido assim comigo na minha vida.”

Pedido de doações

Horas depois, Nick Bibbo divulgou um link pedindo doações para cobrir o prejuízo das perdas do aparelho e do que foi retirado de suas contas. O valor estabelecido como meta foi US$ 25 mil (R$ 139,5 mil)

“Consegui voltar para o meu hotel, onde finalmente consegui bloqueá-los do meu Apple ID, contas bancárias e contas de criptomoedas depois de horas de tentativas”, informou o americano.