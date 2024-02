A Rede D’Or em 2024 investindo em saúde

Maior empresa de saúde da América Latina, a Rede D’Or encerrou 2023 com grandes avanços em áreas desafiadoras. Orgulhosa disso, a organização – que vem expandindo sua presença nacional – seguirá firme, em 2024, no propósito de ampliar o acesso a uma medicina de excelência a cada vez mais brasileiros.

Para tanto, uma das prioridades é aprimorar cada vez mais os processos que elevam o padrão da qualidade assistencial. Assim, após ter iniciado, em 2023, um movimento de transparência no setor privado da saúde, firmando-se pioneira na divulgação pública de seus principais indicadores de qualidade, a rede manterá, neste ano, o compromisso de divulgar periodicamente seus indicadores – sempre checados com máximo rigor em sua acurácia.

Em comparação com a base de dados da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp), os hospitais da Rede D’Or fecharam 2023 com resultados superiores aos da instituição, ressaltando a posição de liderança do grupo ao impulsionar a qualidade e inovação no setor de saúde no Brasil.

Tudo isso explica o porquê de o grupo ser a escolha de médicos que são referência no País e no exterior. Uma equipe já formada por especialistas renomados em suas áreas – como a cardiologista Ludhmila Hajjar, o cirurgião geral Antônio Macedo, o oncologista Paulo Hoff e o urologista Miguel Srougi, entre muitos outros – acaba de ganhar força com a chegada do infectologista David Uip, que no final de 2023 assumiu o cargo de diretor nacional de Infectologia da Rede D’Or.

“A Rede D’Or se desafia, renova e expande constantemente. Após as recentes inaugurações do Hospital São Luiz Campinas (SP), da Perinatal Gló- ria (RJ) e da ampliação da Clínica São Vicente (RJ), outros lançamentos estão previstos para este ano. Entre eles, o novo Barra D’Or (RJ), São Luiz Guarulhos (SP), São Luiz Alphaville (SP) e as novas torres do Vila Nova Star (SP), do Memorial Star (PE) e do Aliança Star (BA) – estes últimos marcando a estreia do conceito Star Rede D’Or de cuidado à saúde na Região Nordeste”, comemora Rodrigo Gavina, CEO dos hospitais da Rede D’Or.

Com visão de longo prazo, a Rede D’Or investe nos mais avançados recursos e na estrutura de ponta para apoiar a atuação do seu corpo clínico e demais profissionais de saúde. Um caminho diferenciado, pelo qual a organização seguirá firme em 2024.