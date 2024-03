Com qual idade a criança deve começar a falar? Essa e outras respostas estão em nova cartilha

Pensando em ajudar nessa missão, a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), em conjunto com a Sociedade Paraibana de Pediatria (SPP), lançou na segunda-feira, 26, uma cartilha elencando os principais marcos do desenvolvimento infantil dos 2 meses aos 5 anos. O documento foi feito pelo Centers of Disease Control and Prevention (CDC, órgão dos Estados Unidos que trabalha na proteção da saúde e prevenção de doenças) e traduzido por pediatras brasileiros.

Para o pediatra Flávio Melo, membro do Departamento Científico de Pediatria Ambulatorial da SPP, uma das principais funções da cartilha é servir como fonte de informações confiáveis sobre o tema. “Há muitos mitos envolvendo as fases de desenvolvimento infantil. Por isso, oferecer um conteúdo como esse, feito a partir de evidências científicas atualizadas, é essencial”, pontua.