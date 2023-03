O cuidado com a saúde bucal está diretamente ligado à saúde. Estudo realizado pelo Incor destacou que 45% das doenças do coração e 36% das mortes por problemas cardíacos têm origem dental. Ou seja, a saúde começa pela boca. O plano odontológico pode ser um grande aliado na prevenção de doenças. Beneficiários deste produto costumam fazer visitas ao profissional com mais frequência e essa manutenção regular auxilia na prevenção do desenvolvimento de problemas cardíacos e outras doenças.

Além disso, a mensalidade de um plano odontológico pode sair mais em conta do que um simples procedimento em uma clínica particular. O brasileiro já percebeu a importância dos cuidados com a saúde bucal e tem buscado planos para atender às suas necessidades. Para se ter uma ideia, a busca por planos odontológicos na internet cresceu 28% em janeiro deste ano na comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com dados da ANS, o número de beneficiários exclusivos aumentou cerca de 76% entre 2011 e 2022. Estudo realizado pela AON em 2021 avaliou mais de 800 empresas de 30 segmentos e identificou que 91,7% das empresas no Brasil já oferecem planos odontológicos para seus colaboradores. Esse número está em linha com uma demanda observada em pesquisa realizada em 2020 pelo Núcleo de Estudos Sodexo, que aponta o plano odontológico como o terceiro benefício mais desejado entre os colaboradores.

A saúde começa pela boca

De olho nesta demanda, a SulAmérica acaba de apresentar seu novo portfólio com quatro novos planos, que foram pensados de acordo com as necessidades dos clientes. Por meio de uma cobertura ampliada de serviços, com a liberação de mais de 200 procedimentos, o segurado tem acesso a clareamento dentário, documentos odontológicos e ortodontia, entre outros benefícios. Os planos são: SulAmérica Odonto Mais, SulAmérica A saúde começa pela boca Odonto Mais Clarear, SulAmérica Odonto Mais Doc e SulAmérica Odonto Mais Orto.

Outro diferencial é o programa de desconto progressivo para dependentes (10% de desconto para 2 vidas e 22% de desconto para 3 ou mais vidas) e elegibilidade para toda a família (até 3º grau consanguíneo). “Os clientes contam também com o plano anual sem carência, descontos de até 70% em farmácias, acesso ao clube de descontos SulAMais e uma rede credenciada especializada com abrangência nacional”, comenta Solange Moretto, Superintendente Comercial Odonto.

A facilidade de contratação é outro diferencial, sendo que o beneficiário pode realizar diretamente pelo site da empresa. “Mas é possível também adquirir um plano Odonto SulAmérica por meio do corretor”, garante Juliano Tomazela, diretor de pricing estratégia e produtos saúde e odonto. “São quatro planos diferentes, e o beneficiário pode já investir no cuidado com a saúde bucal a partir de R$ 43,90 por mês”, diz Tomazela.

Juliana Caligiuri, VP Comercial de SulAmérica, lembra que, de acordo com a ANS, atualmente são mais de 30 milhões de pessoas com planos odontológicos no País. “Temos observado um aumento e um interesse do brasileiro em cuidar da saúde bucal. Em 2019, a SulAmérica, por exemplo, contava com 1,7 milhão de beneficiários somente para essa linha.

Atualmente, são 2,1 milhões de pessoas com o plano odontológico na companhia”, diz. “A partir do novo portfólio, conseguimos entregar benefícios ainda mais completos para o beneficiário, oferecendo também as melhores experiências para nossos parceiros de negócios”, complementa a executiva.