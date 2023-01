Após veto a médica que defendeu Lava Jato, infectologista do Emílio Ribas assumirá área de vacinação

Após a Casa Civil do governo Lula (PT) vetar o nome da pediatra Ana Goretti Kalume Maranhão para assumir o recém-criado Departamento de Imunização do Ministério da Saúde, a pasta decidiu que quem ocupará o cargo é o infectologista Eder Gatti, médico dos institutos Emílio Ribas e Butantan, de São Paulo.

Como revelou o Estadão, Ana Goretti, funcionária de carreira do ministério e referência em vacinação no País, foi indicada para assumir o novo departamento pelo ministério, mas vetada pelo Palácio do Planalto por ter feito, anos atrás, postagens com críticas ao PT e favoráveis à Operação Lava Jato. Especialistas em imunização criticaram o veto, mas reconhecem Eder também como um bom nome.

O infectologista é formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), tem especialização pelo Emílio Ribas, mestrado em Saúde Coletiva pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e doutorado em Medicina Preventiva pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Com ampla experiência no SUS, participou do treinamento em Epidemiologia de Campo pelo Programa de Treinamento em Epidemiologia Aplicada aos Serviços do Sistema Único de Saúde do Estado de São Paulo (EPISUS-SP) e atua no Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo.

O infectologista Eder Gatti assumirá o Departamento de Imunização do Ministério da Saúde

Para Isabella Ballalai, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm), o nome de Gatti é “bem vindo” entre a comunidade médica e científica ligada às políticas de vacinação. “Lamentamos a situação a que Ana Goretti foi exposta, mas o Eder é super bem vindo, tem uma história de trabalho que mostra a competência dele para o cargo. É uma pessoa correta, com muito conhecimento e experiência em saúde pública”, afirmou.

Gatti será o responsável por enfrentar um dos maiores desafios da atual gestão: a queda de coberturas vacinais no País nos últimos anos. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, tem dito que ações e campanhas de imunização serão prioridade nos primeiros meses de governo.

O Estadão tentou contato com Eder Gatti para comentar sua indicação para o cargo, mas as chamadas não foram atendidas. A assessoria de comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, à qual o Departamento de Imunização está subordinado, confirmou o nome do infectologista.

A reportagem também teve acesso aos nomes dos demais diretores de departamento da secretaria, liderada pela enfermeira, epidemiologista e professora Ethel Maciel. Veja abaixo:

Alda da Cruz - Departamento de Doenças Transmissíveis

Médica pela Fundação Técnico Educacional Souza Marques com especialização em Doenças Infecciosas e Parasitárias. Tem mestrado e doutorado em Medicina Tropical pela Fundação Oswaldo Cruz. É Pesquisadora em Saúde Pública do Laboratório Interdisciplinar de Pesquisas Médicas do Instituto Oswaldo Cruz, e professora associada da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. É membro titular da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Atuou como Pesquisadora Visitante Sênior da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado, Governo do Amazonas. Coordenou o Centro de Estudos do Instituto Oswaldo Cruz. É ainda bolsista de Produtividades do CNPq e Cientista do Nosso Estado da Faperj.

Dráurio Barreira - Departamento de HIV/AIDS, Tuberculose, Hepatites Virais e Infecções Sexualmente Transmissíveis

Médico pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e servidor do Ministério da Saúde. Especialista em Saúde Coletiva pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e Epidemiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade do Sul da Flórida. Foi gerente do Programa DST/Aids da Prefeitura do Rio de Janeiro, chefe da Unidade de Vigilância Epidemiológica do Programa Nacional de DST/Aids, Coordenador do Programa Nacional de Controle da Tuberculose, na Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e Coordenador Nacional de Pneumologia Sanitária. Atua como Gerente Técnico Sênior da Agência de Inovação contra a AIDS, Malária e Tuberculose, na Organização Mundial da Saúde (Unitaid/OMS), em Genebra, desde 2015.

Juliana Corrêa - Departamento de Vigilância em Saúde Ambiental e Saúde do Trabalhador

Assistente Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Especialista em Epidemiologia pela Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), mestre em Serviço Social pela PUCRS e doutorado em Saúde Coletiva – Epidemiologia, pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Coordenou o Planejamento em Saúde e a Saúde do Trabalhador na Secretaria de Saúde de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul. Membro dos Centros Colaboradores em Saúde do Trabalhador no Mercosul (PUCRS) e da Vigilância Epidemiológica em Saúde do Trabalhador (ISC/UFBA), em apoio ao Ministério da Saúde. É pesquisadora associada na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (EBSP/Fiocruz).

Márcio Garcia - Departamento de Emergências em Saúde Pública

Médico Veterinário pela Universidade Estadual do Ceará (UECE). É egresso do Programa de Treinamento em Epidemiologia de Campo Aplicado ao Serviços do SUS (EPISUS), tem especialização em Epidemiologia pela Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkings e mestrado em Tecnologia de Alimentos pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Coordenou o Centro de Operações de Emergências da COVID-19 no Município do Rio de Janeiro e foi o idealizador do Centro de Inteligência Epidemiológica (CIE). Atuou como Diretor do Departamento de Ações Programáticas Estratégicas da Secretaria de Atenção Primária em Saúde, Diretor do Departamento de Articulação Interfederativa, Diretor do Departamento de Vigilância das Doenças Transmissíveis e Coordenador de Vigilância e Resposta às Emergências de Saúde Pública da Secretaria de Vigilância em Saúde. Foi Coordenador de Promoção e Proteção à Saúde da Secretaria de Saúde do Ceará e Superintendente de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.

Maria del Carmen Molina - Departamento de Análise Epidemiológica e Vigilância de Doenças Não Transmissíveis

Nutricionista pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Tem mestrado em Nutrição Humana pela UFRJ, doutorado em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Pós-doutorado em Saúde Coletiva na Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ). Atua como uma das coordenadoras do projeto de Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto (ELSA-Brasil). É Professora Titular aposentada da UFES e bolsista de Produtividade do CNPq.

Pedro Almeida da Silva - Departamento de Articulação Estratégica de Vigilância em Saúde

Farmacêutico Bioquímico pela Universidade Católica de Pelotas. Tem mestrado em Microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), doutorado em Microbiologia Molecular pela Universidade de Zaragoza e pós-doutorados no Instituto de Medicina Tropical da Antuérpia. Foi professor visitante na Universidade Central da Flórida e na Universidade de Zaragoza. É coordenador da Área de Diagnóstico da Rede TB e bolsista de Produtividade do CNPq. Atua como Professor Titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande (FURG).

Aline Imbeloni - Centro Nacional de Primatas

Médica Veterinária pela Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA). Tem mestrado em Saúde e Produção Animal na Amazônia pela UFRA e doutorado em Virologia pelo Instituto Evandro Chagas (IEC). Atua como Tecnologista em Pesquisa e Investigação Biomédica no Centro Nacional de Primatas. Tem dezenas de artigos publicados em revistas científicas nacionais e internacionais nas temáticas de Veterinária, Primatologia e Zika Vírus.

Livia Martins - Instituto Evandro Chagas

Farmacêutica Bioquímica pela Universidade Federal do Pará. Tem mestrado em Ciências Biológicas e doutorado em Biologia de Agentes Infecciosos e Parasitários pela Universidade Federal do Pará. Foi consultora da UNESCO e da OPAS, com projetos desenvolvidos no Instituto Evandro Chagas. Chefiou a Seção de Arbovirologia e Febres Hemorrágicas e foi diretora substituta do Instituto Evandro Chagas. É pesquisadora em Saúde Pública do Instituto Evandro Chagas (IEC) e professora nos Programas de Pós-graduação em Biologia Parasitária na Amazônia (PPG-BPA) e do Programa de Pós-graduação em Virologia e Epidemiologia e Vigilância em Saúde (PPGEVS) da Universidade do Estado do Pará (UEPA) e IEC.

Adriana Ilha - Chefia de Gabinete

Assistente Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Tem mestrado em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e doutorado em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Foi professora na Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória (Emescam). Atualmente é professora do Departamento de Serviço Social e do Programa de Pós-graduação em Saúde Coletiva da UFES. Coordena o Laboratório de Internet e Cultura (Labic), o Observatório de Saúde nas Redes Sociais e o Núcleo de Estudos da Violência (Nevi) e atua como pesquisadora no Laboratório de Epidemiologia (LabEpi) da UFES. É autora dos livros “Assistência de saúde na China: sistemas, reformas e desafios” e “Desenvolvimento Local, Saúde e Meio Ambiente”.

Edgard Rebouças - Núcleo de Comunicação Social

Jornalista pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com passagem por redações de jornais, TVs, revistas e assessorias de órgãos públicos. Tem mestrado em Informação e Comunicação pela Universidade Grenoble 3, doutorado em Comunicação Social pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-doutorados na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade do Quebec em Montreal. Foi coordenador de Mídias e Conteúdos Digitais no Ministério da Educação. É Professor Titular na UFES, coordenador da Rede Nacional de Observatórios de Imprensa (Renoi) e da Rede Nacional de Combate à Desinformação (RNCD) e diretor de Relações Internacionais da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação (Intercom).

Mauro Sanchez - Diretoria de Projetos de Vigilância em Saúde

Médico Veterinário pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Tem mestrado em Epidemiologia pela Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz e doutorado em Epidemiologia pela Escola de Higiene e Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins. Foi consultor da Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e diretor científico no Centers for Disease Control and Prevention (CDC), em Moçambique. Atuou no Programa Nacional de DST e Aids e no Programa Nacional de Controle da Tuberculose. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (UnB).