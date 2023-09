CEOs debatem o papel das empresas na promoção da saúde dos funcionários

Ricardo Bottas, CEO do UnitedHealth Group Brasil, composto por Amil, Amil Dental e hospitais Americas, estará no Summit Saúde & Bem-Estar 2023 Foto: Divulgação Amil

Como as empresas estão contribuindo para que as pessoas tenham uma vida mais saudável, tanto dentro quanto fora do ambiente de trabalho? Este é o tema central do debate promovido pelo UnitedHealth Group Brasil no Summit Saúde & Bem-Estar 2023, do Estadão, marcado para o próximo dia 5 de outubro, quinta-feira, às 15h30, com mediação da jornalista Roberta Russo.

“O primeiro grande desafio é acesso à assistência adequada. Hoje, apenas um quarto da população brasileira é coberto pelos planos de saúde e pela rede de serviços privada, enquanto todo o restante depende do Sistema Único de Saúde”, diz Ricardo Bottas, CEO do UnitedHealth Group Brasil, composto por Amil, Amil Dental e a rede de hospitais Americas.

“No contexto de quem tem acesso ao sistema, outro desafio é o desequilíbrio da elevação dos custos médicos, que crescem a uma velocidade maior do que a capacidade de pagamento das pessoas e das empresas”, avalia o anfitrião do evento, que contará também com a participação de Luiz Sergio Vieira, CEO da consultoria EY, e de Marcos Zavanella, presidente e CEO da Schaeffler América do Sul, indústria do setor de mobilidade.

Vieira, da EY, ressalta o quanto tem sido difícil, para a maioria das pessoas, encontrar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional – incluindo tempo e disposição para atividades saudáveis no dia a dia. Ele conta que a EY procura desenvolver coletivamente uma cultura de bem-estar, o que envolve escolhas individuais e corporativas. “Criamos um ambiente colaborativo leve e acolhedor para que todas as pessoas busquem equilíbrio emocional, físico, financeiro e social.”

Para realizar esse objetivo, a EY criou um Comitê de Wellbeing, com a missão de discutir boas práticas e mentalidades corporativas. “Uma das formas de ação é por meio de uma rede de embaixadores, líderes com grande afinidade com o tema e preparados para incentivar compromissos de bem-estar entre nossas pessoas”, descreve Vieira.

Poder multiplicador

“É muito comum deixarmos a saúde em segundo plano em razão da agenda e da vida tão agitada e corrida. Não deveríamos

lembrar da nossa saúde só quando ela nos falta”, aponta Zavanella, da Schaeffler. Ele considera que, ao promover entre seus 3 mil colaboradores da unidade de Sorocaba (SP) uma real consciência sobre o que é saúde, a empresa atinge efetivamente um público bem mais amplo, composto por familiares, vizinhos e amigos que podem ser influenciados pela mesma visão.

A empresa mantém o Clube Schaeffler, que oferece diversas atividades sociais, culturais e esportivas para os colaboradores e familiares. A cada mês, é criada uma campanha com tema de saúde específico, envolvendo ações para o público interno, que participa do planejamento com sugestões. Foi assim que surgiu, por exemplo, a ideia de criar um espaço de bem-estar dentro de uma das áreas industriais.

Depois da pandemia, os cuidados com saúde mental ganharam ainda maior importância. A Schaeffler reforçou as diretrizes do programa de capacitação contínua que visa treinar as lideranças para observar, ouvir e acolher os colaboradores. A EY lançou o EYWeCare, que visa fortalecer a saúde emocional da equipe, com atividades focadas no bem-estar, na inspiração e no senso de pertencimento. O UnitedHealth Group Brasil criou, em 2021, o Programa Mente Viva, em que colaboradores atuam voluntariamente como Agentes Transformadores. Dirigida ao público interno, prestadores, terceiros ou temporários, a iniciativa contribui para romper preconceitos, estigmas e tabus em torno da saúde mental.

Bottas, do UnitedHealth Group Brasil, lembra que, além das ações corporativas, há a essencial responsabilidade que cada pessoa tem sobre a própria saúde. “É preciso se engajar nos cuidados: controlar o peso, fazer os exames adequados aos riscos da condição clínica, consultar médicos de forma eletiva nos consultórios, evitando fazer isso somente nas emergências hospitalares. A recompensa é viver mais e melhor. E, para as empresas, manter o benefício de dar acesso a cuidados em saúde para seus funcionários e familiares”, descreve o executivo.

