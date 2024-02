No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados quase 400 mil casos prováveis de dengue e 54 mortes pela doença só em 2024. Segundo a Fiocruz, os casos da doença podem chegar a 5 milhões neste ano, mais do que o triplo do registrado em 2023 (1,6 milhão).

A escalada dos casos da dengue fez com que os Estados do Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal e da cidade do Rio de Janeiro, decretassem emergência de saúde pública nas últimas semanas.