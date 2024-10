Como a IA pode impulsionar desde a prevenção de doenças até a criação de vacinas

Melhorar a coleta de dados e criar conexão entre diferentes sistemas é tarefa fundamental para garantir a eficiência da inteligência artificial (IA) e seu potencial na área da saúde. É o que defendem especialistas que participaram do painel sobre os desafios e benefícios da utilização de IA durante o Summit de Saúde e Bem-Estar, realizado pelo Estadão, nesta segunda-feira, 14.

PUBLICIDADE Segundo Esther Luna Colombini, professora de inteligência artificial e robótica e vice-diretora do Instituto de Computação da Universidade de Campinas (Unicamp), os bancos de dados precisam estar bem estruturados, com informações iniciais confiáveis e diversas. Isso porque, especialmente na saúde, é importante ter dados de grupos étnicos, de gênero e idade variados. “Estamos em uma convergência muito importante para chegar a resultados incríveis desde que esses modelos sejam feitos com bases de dados precisos e de maneira regulada”, disse a professora. “O SUS pode ser uma referência no cenário de dados”, afirma, considerando a abrangência do Sistema Único de Saúde brasileiro.

IA pode ter papel importante no diagnóstico mais rápido de doenças e também no desenvolvimento de vacinas. Foto: Adobe Stock

Victor Piana, CEO do A.C. Camargo Câncer Center, ressalta que “não adianta usar IA com dados faltantes”. O A.C. Camargo tem sido uma das referências no uso de tecnologia para leitura de exames e organização de fila de prioridade de pacientes com câncer. De acordo com Piana, é essencial criar uma “massa única de dados”, com colaboração entre diferentes empresas de saúde e o SUS.

“Qualquer modelo de inteligência artificial é tão bom quanto os dados que os alimentam. Poucos dados, pobres ou enviesados vão gerar uma inteligência artificial pobre ou enviesada”, disse Francisco Gaia, diretor de Estratégia e Inovação da MSD Brasil, também no Summit de Saúde e Bem-Estar.

Tiago Bahia Fontana, coordenador-geral de disseminação e integração de dados e informações em saúde do Ministério da Saúde, afirmou que o governo tem trabalhado na integração dos sistemas, que hoje são regionalizados.

De acordo com ele, a inteligência artificial tem chegado com cada vez mais força à agenda governamental. E diferentemente de outros países em desenvolvimento, o Brasil tem, como vantagem na implantação de tecnologia, a capacidade de fazer grandes aportes financeiros e garantir uma infraestrutura de nível nacional padronizada, por meio do SUS.

Publicidade

“Já temos capacidade computacional, com nuvem pública. Já temos isso (a coleta de dados), mas de maneira fragmentada. O esforço hoje é fazer com que isso seja coordenado. No plano brasileiro de IA, os projetos de curto prazo focam em identificação de anomalias em bancos de dados”, afirma Fontana.

Potencial da IA na saúde

Entre os potenciais para a área da saúde, os especialistas destacaram a prevenção de doenças e complicações em cirurgias, por meio da análise do histórico do paciente e comparação com dados de pessoas com as mesmas características que tiveram determinada doença ou complicação.

“Começamos na atenção primária para coletar dados iniciais de qualidade e, a partir destes dados, começamos a fazer perguntas, entender quais os preditores dos pacientes que evoluíram para uma sepse na UTI, por exemplo”, afirmou Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, diretor da Saúde Digital do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP).

“São dados vitais, de exames de sangue e de imagem, para entender quais são esses preditores dessa população que evolui para sepse”, diz o especialista.

Existe também potencial de desenvolvimento de vacinas por modelos anteriormente mapeados e diagnóstico mais rápido de tumores por meio de leitura computadorizada de tomografias.

“As pessoas tendem a achar que a inteligência artificial é algo inicial ainda ou para o futuro. Mas há vacinas hoje que já são desenvolvidas utilizando inteligência artificial. Nós temos bases de vacina open source (termo para softwares de código aberto, que mais pessoas podem acessar e utilizar)”, diz Gaia.

Com mediação de Bruno Romani, editor do Estadão, painel contou com as participações de Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho, Esther Luna Colombini, Francisco Gaia, Tiago Bahia Fontana e Victor Piana. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Na última semana, os prêmios Nobel de Física e Química foram entregues a pesquisadores da área de inteligência artificial, um deles ligado ao AlphaFold, tecnologia responsável pela aceleração do desenvolvimento do imunizante contra a covid-19. O modelo computacional é capaz de prever as estruturas das proteínas, resolvendo problemas da bioquímica que passaram 50 anos sem solução.

Publicidade

IA é rápida, mas a coleta de dados pode levar tempo

Gaia defende que a tarefa da melhoria na qualidade da coleta de dados e reunião dessas informações em um banco qualificado deve ser anterior ao uso propriamente dito da inteligência artificial. “Na MSD nós investimos durante dois anos em dados por WhatsApp, e-mail e site para hoje conseguir se comunicar com os médicos de forma relevante”, diz.

Carvalho afirma que o Hospital das Clínicas percebeu isso após aplicar a inteligência artificial em sistemas das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e chegar à conclusão de que faltavam dados iniciais para que as análises fossem, de fato, efetivas.