Como evitar a febre maculosa? Veja dicas antes de viajar para cidades com maior risco

Com três mortes confirmadas por febre maculosa e a causa de um quarto óbito ainda sob investigação no interior de São Paulo, especialistas alertam que a população precisa tomar alguns cuidados extras para evitar o aumento de casos da doença no Estado.

O maior foco de preocupação são sítios e espaços de eventos localizados em áreas endêmicas. Os municípios em maior risco são Campinas, Piracicaba e Assis. Há também áreas endêmicas de transmissão na região metropolitana de São Paulo e no litoral do Estado.

A orientação para quem frequentou algum parque ou fazenda e teve febre é informar o serviço de saúde, porque a pessoa pode ter sido picada por um carrapato e estar com febre maculosa.

Como evitar a febre maculosa?

Para piqueniques, ensaios fotográficos e comemorações, prefira sempre áreas pavimentadas;

Não pise na grama e não se aproxime de rios, lagos e lagoas;

Não alimente e não abandone animais em parques e áreas públicas;

Se encontrar animais doentes ou mortos, evite qualquer contato;

Não deixe os cães com livre acesso à rua, pois eles poderão entrar na mata e voltar com carrapatos;

Cuide bem do seu gato, mantendo-o domiciliado e fazendo uso de preventivo contra carrapatos;

Examine com frequência os cães e gatos para buscar carrapatos e use luvas para tirar os que encontrar;

Se for necessário entrar em região de mata, use calçado fechado e calça comprida e camiseta de manga longa de cores claras;

Ao retornar de áreas com vegetação, verifique imediatamente a roupa e o corpo para remover possíveis carrapatos;

Não arranque carrapatos com força. Retire-os com calma, através de leve torção. De preferência, use uma pinça.

A febre maculosa é uma doença infecciosa febril aguda. Ela pode causar quadros críticos, com alta probabilidade de morte. A doença recebe esse nome porque provoca febre no paciente, além de ser caracterizada pela presença de manchas vermelhas na pele – as máculas.

O carrapato-estrela, uma vez infectado pela bactéria Rickettsia rickettsii, é o responsável por transmitir a febre maculosa. Ele tem como principal hospedeiro a capivara, animal que vive em áreas de banhados e beiras de rios.

Bois e cavalos também podem ser portadores de carrapato-estrela infectado. Para ocorrer a transmissão da doença, o carrapato infectado precisa ficar pelo menos quatro horas fixado na pele da pessoa, segundo o Ministério da Saúde. O problema é que os micuins – carrapatos jovens e pequenos – também são transmissores e são difíceis de serem vistos a olho nu.