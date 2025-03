Opinião | ‘Estômago da sobremesa’: por que sempre temos espaço para o doce? Ciência começa a achar explicações

Você está sentado à mesa, acabou de saborear uma deliciosa refeição e sente que talvez até tenha exagerado um pouco. De repente, ouve a frase mágica: “Tem sobremesa!” Nesse instante, suas pupilas dilatam, os lábios começam a sorrir e seu estômago... Ah, ele dá um jeitinho de fazer o que parecia impossível: receber mais um pouco de comida.

O estômago

Esse é um órgão bastante elástico, capaz de aumentar de volume conforme comemos. E, embora seja comum ouvirmos que pessoas com obesidade possuem um estômago maior, os dados não são um consenso. Algumas pesquisas inclusive demonstram que indivíduos com compulsão alimentar, mesmo sem obesidade, possuem um volume gástrico maior do que o de indivíduos com obesidade e sem compulsão.

Um estudo chegou a avaliar o tamanho do estômago de participantes de uma competição de comedores de tortas (comum nos Estados Unidos) que foram orientados a ficar uma semana sem doces. Os pesquisadores verificaram que, ao comerem a sobremesa, a expansão do estômago variou entre 250 e 500 mililitros. Contudo, entre alguns participantes, o órgão chegou a aumentar 1,6 litros, ou seja, tinha espaço para uma torta inteira! Pois saiba que esse fenômeno também acontece com você, em maior ou menor grau. Mesmo quando já está satisfeito, a simples visão de uma sobremesa provoca uma dilatação estomacal que permite consumir um pouco mais. Agora, o que pode explicar esse desejo por doce mesmo quando já estamos aparentemente "cheios"?

Mesmo quando estamos saciados após as refeições, o desejo por doce pode nos levar a comer mais. Foto: bnenin/Adobe Stock

Está tudo na mente

Em uma pesquisa recém-publicada na revista Science, pesquisadores verificaram que, mesmo após estarmos satisfeitos, o consumo de açúcar ativa neurônios específicos no cérebro, que liberam β-endorfina, uma substância que gera sensação de prazer e recompensa.

Esse mecanismo também interage com outro gene muito estudado, o MC4R, cujas mutações parecem estar associadas ao apetite aumentado e à maior preferência por doces. Esses dados são relevantes, pois abrem uma possibilidade de intervenção terapêutica no sistema nervoso central.

Mas existem outros mecanismos que influenciam o nosso desejo por um docinho.

O papel do intestino

Nosso intestino possui as chamadas células neuropodais, que permitem a comunicação com o cérebro. Elas funcionam quase como um sensor, sinalizando ao cérebro os nutrientes presentes no intestino – e são capazes até de diferenciar algo adoçado com açúcar de itens que levam adoçante, por exemplo.

Em um estudo, quando essas células foram silenciadas, os animais passaram a consumir as bebidas com adoçantes, que antes não gostavam, como se tivessem açúcar. Os autores sugeriram que o intestino possui mecanismos sensoriais sofisticados, que exercem um papel fundamental na nossa preferência por açúcar e talvez modulem nossa alimentação mais do que imaginamos.

Por que isso acontece?

Se você acompanha minha coluna há algum tempo, já sabe: a evolução explica! Os nutrientes presentes nas sobremesas eram fundamentais para a sobrevivência. O açúcar, particularmente, é uma fonte de energia rápida e potente, fundamental em momentos de escassez ou de atitudes mais explosivas, como uma fuga ou luta.

Claro que não havia tortas ou sorvetes, mas alimentos ricos em açúcar ou carboidratos de absorção rápida, gordura e sal tornavam o alimento hiperpalatável e mais fácil de consumir em grandes quantidades.

Conhecimento é poder

Saber que nosso corpo é projetado para buscar o doce não significa que estamos condenados a ceder a ele sem controle. Aqui estão algumas estratégias para manter o prazer sem exageros: Honre sua fome: Gosta de sobremesas e quer que elas façam parte da sua vida sem prejudicar a saúde? Então, organize sua refeição. A sobremesa é o gran finale , e não a refeição principal. Comer um doce quando se está com fome dificilmente trará saciedade prolongada. Coma primeiro uma refeição que dê uma boa saciedade e finalize com seu docinho.

Gosta de sobremesas e quer que elas façam parte da sua vida sem prejudicar a saúde? Então, organize sua refeição. A sobremesa é o , e não a refeição principal. Comer um doce quando se está com fome dificilmente trará saciedade prolongada. Coma primeiro uma refeição que dê uma boa saciedade e finalize com seu docinho. Planeje sua sobremesa: Escolha o momento em que você vai saborear o doce que tanto gosta e organize sua refeição de forma consciente. Comer diversas outras coisas, tentando evitar a sobremesa, pode levar a um consumo ainda maior no final.

Escolha o momento em que você vai saborear o doce que tanto gosta e organize sua refeição de forma consciente. Comer diversas outras coisas, tentando evitar a sobremesa, pode levar a um consumo ainda maior no final. Atenção à porção: A satisfação normalmente vem nas primeiras garfadas. Podemos até ficar com vontade de comer mais, mas, se o doce faz parte da sua vida, confie que você terá outra oportunidade de saboreá-lo. Aproveite cada pedaço sem pressa.

A satisfação normalmente vem nas primeiras garfadas. Podemos até ficar com vontade de comer mais, mas, se o doce faz parte da sua vida, confie que você terá outra oportunidade de saboreá-lo. Aproveite cada pedaço sem pressa. Permita-se, mas sem ser permissivo: Talvez seja a mais desafiadora de todas as dicas. Reflita se você está usando a comida como escape emocional. Se isso ocorre com frequência, evite situações de risco e procure ajuda com algum nutricionista que trabalhe com abordagem comportamental. Dentro de uma alimentação equilibrada, há espaço para tudo. A chave está na proporção e na intencionalidade. Comer doce não deve ser um problema, mas sim um prazer, se bem administrado.

A ciência nos ajuda a entender melhor nosso corpo, mas cabe a cada um de nós decidir como queremos lidar com esse conhecimento no dia a dia.