Acabo de voltar do Obesity Week, um congresso americano sobre obesidade e, como não poderia deixar de ser, o assunto do momento é a revolução causada pelas novas drogas disponíveis no mercado para tratamento do quadro. Esses medicamentos têm impactado positivamente tanto nos desfechos clínicos quanto em nosso entendimento sobre o corpo humano.

A seguir, destaco os pontos que, para mim, foram os mais importantes.

Tratamento da obesidade deu uma guinada após o surgimento de medicamentos injetáveis. Foto: myskin/Adobe Stock

1. Medicamentos para obesidade não são soluções de curto prazo

Essas novas medicações são poderosas, mas vale lembrar que seu uso é para o tratamento da obesidade, e não para a perda de peso pontual. Muitos princípios ativos já estão sendo usados, outros ainda em fase de estudos, mas todos têm demonstrado o mesmo padrão: uma vez que a medicação é descontinuada, o efeito na perda de peso tende a se reverter. O que precisamos compreender é que, como a obesidade é uma condição crônica – como a hipertensão ou o diabetes –, seu tratamento deve ser de longo prazo ou até mesmo, em muitos casos, para sempre. Na prática clínica, é possível ver casos em que mudanças na rotina levam a resultados positivos permanentes. São situações em que as pessoas entenderam a principal função do medicamento: ser um facilitador do processo de mudança do estilo de vida. Se não houver esse comprometimento, o risco de um "efeito rebote" é grande.

2. Metas de perda de peso precisam ser mais realistas

Metas como tentar retornar ao peso de uma fase específica da vida ou a um número na balança que nunca foi sustentável ao longo dos anos não são realistas. Mesmo a finalidade de chegar ao IMC 25,0 kg/m2 foi fortemente questionada.

Uma meta que, felizmente, está ganhando força é avaliar a perda de peso de acordo com determinados percentuais no início do tratamento. Por exemplo: os estudos apresentados mostram que os benefícios à saúde já começam a partir de 5% de perda de peso. Uma diminuição de 10% é considerada um ótimo resultado, pois já traz grandes melhoras na saúde e qualidade de vida, como melhor controle glicêmico, pressão arterial e mobilidade. Os benefícios continuam evoluindo, sendo que uma perda de 20% do peso corporal tem se mostrado ser a ideal.

Segundo essa premissa, se uma pessoa que pesava 100 kg conseguir atingir os 80 kg, esse resultado já será considerado um grande sucesso.

3. O foco deve estar nos desfechos de saúde

Muitas vezes, tanto profissionais da saúde quanto pacientes têm dificuldade em aceitar que não possuímos controle total sobre o nosso peso corporal. O corpo possui uma regulação dinâmica, e ter como foco um único objetivo como o peso é um erro. O foco deve ser na saúde, e isso inclui estabilizar marcadores como glicemia, colesterol, pressão arterial, qualidade do sono, entre outros.

Por isso, mesmo no tratamento da obesidade, o foco deve sair do peso corporal.

4. Dose da medicação: “Start slow and go slowly”

Quando o assunto é medicação, a recomendação é clara: começar devagar e aumentar lentamente.

Muitos médicos cometem o erro de aumentar a dose da medicação rapidamente, o que pode resultar em efeitos colaterais indesejados e abandono do tratamento. O ideal é que o aumento da dose só aconteça se o paciente não estiver respondendo à dose inicial — mas ele deve ser avaliado, e não só pelo peso como também pelos parâmetros de saúde.

Uma abordagem cuidadosa e gradual é a chave para o sucesso no tratamento.

5. Cuide da sua massa muscular

Uma das preocupações recorrentes no congresso foi a perda de massa muscular associada ao uso dessas medicações.

Emagrecer de forma saudável envolve não apenas a redução de gordura, mas também a preservação ou o ganho de massa magra.

Por outro lado, pessoas com obesidade, ao se tornarem mais saudáveis e leves, têm a oportunidade de se movimentar mais, fortalecer seus músculos e melhorar sua função física. Mexer-se com frequência, portanto, não é opcional. Deveria ser orientação básica.

6. Medicação como facilitadora da mudança