Detran testa se álcool em pão de forma é realmente detectável no bafômetro; veja resultado

Em vídeo publicado nas redes, uma representante do órgão público come duas fatias de uma marca do produto e, em seguida, sopra o equipamento. O resultado, de fato, dá positivo para o consumo de álcool. O bafômetro acusou 0,12 miligramas de álcool por litro de ar expelido (mg/l) após o consumo do pão da marca Visconti. Já na tentativa com a marca Pullman, o resultado do bafômetro foi negativo.

No entanto, o Detran destaca que não é preciso desespero. Em uma nova publicação, eles mostraram que, como a quantidade é pequena, depois de três minutos do consumo do alimento o álcool desaparece do organismo.