É possível prevenir o câncer com hábitos saudáveis

Os fatores mais conhecidos para o surgimento de um câncer estão fora do nosso controle: o avanço da idade e a predisposição genética. Mas é possível reduzir as chances da doença, focando desde cedo em um estilo de vida saudável e no diagnóstico precoce, que permite o tratamento de lesões iniciais com maior probabilidade de cura.

Em pesquisa divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer (Inca), mais de 2 milhões de novos casos surgirão no País até 2025. “Devemos usar de forma estratégica todo o nosso conhecimento sobre o câncer. Não só oferecendo as terapias mais avançadas para tratar a doença, mas conscientizando as pessoas de que prevenção se faz o ano inteiro, com exames de rotina, vacinas e com a modificação dos fatores de risco”, explica o oncologista Paulo Hoff, presidente da Oncologia D’Or. A boa notícia é que alguns tipos de tumores – pele, colo do útero, intestino, mama e próstata – são possíveis de prevenir ou podem ser detectados no início, com os exames de rastreamento.

Cuidar da alimentação e do peso, praticar uma atividade física regular e não fumar estão entre as principais escolhas que devemos fazer todos os dias para evitar a doença. Porém, para cumprir a meta de diminuir os fatores de risco, é preciso trilhar um caminho certo.

Confira, no infográfico abaixo, se você está dando os passos corretos que ajudam na prevenção do câncer – para, assim, conseguir viver mais e melhor.