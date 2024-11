‘Entendi o que é dignidade’: instituto usa próteses 3D para reabilitar pessoas após tumores faciais

Depois disso, Lopes buscou formas de se “proteger” dos olhares de outras pessoas. Tampões oculares e óculos escuros, por exemplo, tornaram-se recursos importantes no dia a dia. “Eu nunca fui de me expor. Sempre utilizei algum recurso para me proteger e fazer as coisas de uma maneira menos constrangedora”, afirma. “É curioso que, na infância, as coisas pareciam menos difíceis. Eu só lembrava da minha deficiência quando me olhava no espelho. Conforme fui crescendo, esse foi deixando de ser o único lembrete.”

Nos anos 1970, quando Lopes passou pela cirurgia de remoção do tumor, as próteses oculares já eram uma realidade — mas, claro, com tecnologias mais simples do que as atuais. Aos 4 anos, ele chegou a tentar uma dessas soluções: uma prótese ocular anexada aos óculos. “A prótese não era grudada no rosto, ela ficava presa em uma das lentes. Assim, quando eu usava, um lado mostrava o olho saudável e o outro, a prótese. Mas não era legal, uma prótese colada nos óculos… Tinha um desconforto envolvido. Então, não consegui usar por muito tempo”, recorda.