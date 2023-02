Estudo aponta 6 hábitos para retardar o declínio da memória e diminuir o risco de demência; confira

Um novo estudo com mais de 29 mil pessoas com 60 anos ou mais identificou seis hábitos - desde comer uma variedade de alimentos até ler ou jogar cartas regularmente - que estão associados a um menor risco de demência e a uma taxa mais lenta de declínio da memória.

Comer uma dieta balanceada, exercitar a mente e o corpo regularmente, ter contato regular com outras pessoas e não beber ou fumar - seis “fatores de estilo de vida saudável” - foram associados a melhores resultados cognitivos em adultos mais velhos em um grande estudo chinês realizado ao longo de uma década e publicado na revista científica BMJ na última quarta-feira, 25.

Fazer atividades físicas de forma regular durante semanalmente é um hábitos saudáveis que contribuem para melhor preservação da memória. Foto: Keiny Andrade/Estadão

Embora os pesquisadores já saibam que existe uma ligação entre a demência e fatores como isolamento social e obesidade, o tamanho e o escopo do novo estudo adicionam evidências substanciais a um corpo global de pesquisa que sugere que um estilo de vida saudável pode ajudar o cérebro a envelhecer melhor.

Também sugere que os efeitos de um estilo de vida saudável são benéficos mesmo para pessoas que são geneticamente mais suscetíveis ao declínio da memória - uma descoberta “muito promissora” para os milhões de indivíduos em todo o mundo que carregam o gene APOEε4, um importante fator de risco para a doença de Alzheimer, disse Eef Hogervorst, presidente de psicologia biológica na Universidade de Loughborough, que não esteve envolvido no estudo

A memória naturalmente diminui gradualmente à medida que as pessoas envelhecem. Algumas pessoas mais velhas podem desenvolver demência, um termo abrangente que pode incluir a doença de Alzheimer e geralmente descreve uma deterioração da função cognitiva que vai além dos efeitos normais do envelhecimento. Mas, para muitos, “a perda de memória pode ser apenas um esquecimento senescente”, escrevem os autores do estudo do BMJ – como esquecer o nome daquele programa de TV que você adorava ou aquele fato incômodo que você queria procurar.

A perda de memória não é menos prejudicial por ser gradual, e o declínio da memória relacionado à idade pode, em alguns casos, ser um sintoma precoce de demência. Mas a boa notícia, dizem os pesquisadores, é que “pode ser revertido ou tornar-se estável, em vez de progredir para um estado patológico”.

O estudo foi realizado na China entre 2009 e 2019, com testes em mais de 29 mil pessoas com 60 anos ou mais. Os pesquisadores acompanharam seu progresso ou declínio ao longo do tempo - o que é conhecido como estudo de coorte de base populacional. Embora mais de 10.500 participantes tenham deixado o estudo na década seguinte – alguns participantes morreram ou pararam de participar – os pesquisadores ainda usaram os dados coletados desses indivíduos em suas análises.

No início do estudo, os pesquisadores realizaram testes de memória, bem como testes para o gene APOE. Eles também entrevistaram os participantes sobre seus hábitos diários. A partir das respostas, eles foram sendo classificados em um dos três grupos - favorável, médio e desfavorável - com base em seu estilo de vida.

Os seis fatores de estilo de vida modificáveis nos quais os pesquisadores se concentraram incluíram:

Exercício físico: Fazer pelo menos 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade vigorosa por semana.

Dieta: Comer quantidades diárias adequadas de pelo menos sete dos 12 itens alimentares (frutas, legumes, peixe, carne, laticínios, sal, óleo, ovos, cereais, legumes, nozes e chá).

Álcool: Nunca bebeu ou bebeu ocasionalmente.

Tabagismo: Nunca ter fumado ou ser ex-fumante.

Atividade cognitiva: Exercitar o cérebro pelo menos duas vezes por semana (lendo e jogando cartas ou mah-jongg, por exemplo).

Contato social: Envolver-se com outras pessoas pelo menos duas vezes por semana (participando de reuniões da comunidade ou visitando amigos ou parentes, por exemplo).

Ao longo do estudo, os pesquisadores descobriram que as pessoas no grupo favorável (que apresentavam de quatro a seis fatores saudáveis) e no grupo médio (dois a três) tiveram uma taxa mais lenta de declínio da memória ao longo do tempo do que pessoas com estilos de vida com hábitos desfavoráveis (zero a um saudável).

Não fumar é outro hábito que desacelera a perda de memória após os 60 anos. Foto: Pakura / Pixabay

As pessoas que vivem estilos de vida favoráveis que incluíam pelo menos quatro hábitos saudáveis também eram menos propensas a progredir para comprometimento cognitivo leve e demência.

Os resultados mostram que “mais é melhor desses comportamentos”, diz Hogervorst – em outras palavras, quanto mais fatores de estilo de vida saudável você puder combinar, melhores serão suas chances de preservar sua memória e evitar a demência.

Notavelmente, isso é verdade mesmo para pessoas que carregam o gene APOE associado a um maior risco de doença de Alzheimer.

“Esses resultados fornecem uma perspectiva otimista, pois sugerem que, embora o risco genético não seja modificável, uma combinação de fatores de estilo de vida mais saudáveis está associada a uma taxa mais lenta de declínio da memória, independentemente do risco genético”, escreveram os autores da pesquisa.

O estudo se destaca por seu tamanho e acompanhamento ao longo do tempo e por ter sido conduzido na China, enquanto “a maioria das publicações é baseada em países ocidentais de alta renda”, disse Carol Brayne, professora de medicina de saúde pública da Universidade de Cambridge. que pesquisa idosos e demência, disse em um e-mail.

No entanto, os autores do estudo reconhecem várias limitações, incluindo que os relatos das próprias pessoas sobre comportamentos de saúde podem não ser totalmente precisos e que as pessoas que participaram do estudo eram mais propensas a levar uma vida saudável para começar.

Algumas das descobertas do estudo diferem dos resultados de outros grandes estudos realizados nos Estados Unidos e na Europa, diz Hogervorst. Por exemplo, o estudo chinês descobriu que o fator de estilo de vida com maior efeito na redução do declínio da memória era uma dieta balanceada. Outros estudos sugeriram que a dieta é menos importante na velhice do que o exercício físico e mental, diz Hogervorst.

Ainda assim, seus resultados se alinham com o amplo consenso científico de que existe uma ligação entre a forma como vivemos e nossa função cognitiva à medida que envelhecemos - e talvez mais importante, sugerem que nunca é tarde demais para melhorar a saúde do cérebro.

“A mensagem geral do estudo é positiva”, disse Snorri B. Rafnsson, professor associado de envelhecimento e demência da University of West London, em um e-mail. “A saber, essa função cognitiva, e especialmente a função de memória, na vida adulta, pode ser influenciada positivamente pelo envolvimento regular e frequente em diferentes atividades relacionadas à saúde”.