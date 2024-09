Estudo aponta habilidade crucial que devemos desenvolver para envelhecer bem

As pessoas que conseguem lidar bem com os desafios à medida que envelhecem têm maior probabilidade de viver mais, segundo um novo estudo. Os pesquisadores descobriram que os idosos com níveis mais altos de resiliência mental têm 53% menos probabilidade de morrer nos próximos 10 anos do que aqueles com os níveis mais baixos.

Mesmo com problemas crônicos de saúde ou um estilo de vida pouco saudável, as pessoas com alta resiliência mental permaneceram 46% e 38% menos propensas a morrer dentro de 10 anos do que aquelas com menor fortaleza.

Resiliência mental é a capacidade de lidar com situações adversas e superar dificuldades. Foto: nndanko/Adobe Stock

PUBLICIDADE “A resiliência é frequentemente discutida em termos de fatores de proteção, permitindo que adultos em ambientes normais mantenham uma estabilidade relativa mesmo diante de eventos altamente perturbadores”, escreveu a equipe de pesquisa liderada por Yiqiang Zhan, professor associado de epidemiologia da Escola de Saúde Pública da Universidade Sun Yat-Sen, na China. “Esse estudo é único no estabelecimento de uma associação estatisticamente significativa entre resiliência psicológica e mortalidade por todas as causas na população idosa e aposentada, mesmo depois de considerar os fatores de confusão”, concluíram os pesquisadores em um comunicado à imprensa da universidade.

As boas habilidades de enfrentamento podem ajudar a compensar doenças crônicas de longo prazo ou deficiências em idades mais avançadas, acrescentaram.

No entanto, não ficou claro se a capacidade de lidar com as situações e se adaptar está associada a um envelhecimento mais lento ou a um menor risco de morte, ressaltaram os pesquisadores.

Para examinar isso, eles analisaram dados de mais de 10.500 participantes em um estudo de saúde e aposentadoria nos EUA envolvendo pessoas com 50 anos ou mais.

A resiliência mental dos participantes foi determinada usando escalas que mediam qualidades como perseverança, calma, senso de propósito e autoconfiança, disseram os pesquisadores.

Os resultados iniciais mostraram que quanto maior a resiliência mental de uma pessoa, menor o risco de morte. A associação foi mais forte em mulheres do que em homens.

Analisando mais detalhadamente, os pesquisadores dividiram os participantes em quatro grupos com base em seu nível de resiliência mental.

As pessoas com os níveis mais altos de resiliência mental tinham uma chance geral de 84% de sobreviver nos próximos 10 anos, seguidas por 79% e 72% para os dois grupos intermediários. As pessoas com os níveis mais baixos de resiliência tiveram 61% de chance de sobrevivência, de acordo com os resultados.

O novo estudo foi publicado em 3 de setembro na revista BMJ Mental Health.

Os resultados indicam que ter um propósito e permanecer otimista diante da incerteza pode ajudar uma pessoa a perseverar em circunstâncias que, de outra forma, poderiam reduzir a expectativa de vida, concluíram os pesquisadores.

“As descobertas ressaltam a possível eficácia das intervenções destinadas a promover a resiliência psicológica a fim de reduzir os riscos de mortalidade”, escreveram os pesquisadores em um comunicado à imprensa da revista.

