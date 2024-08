Existe remissão do diabetes? Veja o que dizem os especialistas

Promessas de cura divulgadas na internet geram expectativas e dúvidas em pacientes com doenças crônicas, incluindo diabetes. A enfermidade acomete mais de 10% dos brasileiros e não tem cura. Mas existem, sim, situações em que há remissão.

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), é possível considerar que há remissão da doença quando um paciente permanece por mais de três meses com taxas estáveis de glicose e de glicohemoglobina, também conhecida como hemoglobina glicada, sem uso de medicamento. Na prática, isso significa manter — sem remédios — a glicemia em jejum abaixo de 126 mg/dl e a glicohemoglobina menor do que 6,4%. Esses são os limites para uma pessoa ser considerada pré-diabética. Acima disso, o diagnóstico passa a ser diabetes.

Apesar de possível, a manutenção dos níveis de açúcar no sangue sem medicamentos é incomum entre diabéticos Foto: Felipe Rau/Estadão

A remissão, no entanto, é rara. “Na maioria das vezes, o diabetes tende a ser uma doença progressiva, a glicose tende a aumentar com o tempo”, afirma o endocrinologista Rodrigo Lamounier, membro do Comitê de Diretriz da SBD.

Além disso, a remissão de uma doença não significa sua cura. O termo refere-se a uma melhora temporária durante o curso de uma condição, em que há alívio dos sintomas, mas o problema ainda está presente no organismo. Por isso, mesmo em casos controlados, o paciente deve manter cuidados e acompanhamento, como o exame de fundo de olho, por exemplo.

É possível?

“É possível (haver remissão). Por exemplo, no caso do diabetes tipo 2, em que o sobrepeso e a obesidade são fatores determinantes para o surgimento e para a evolução da doença, a perda significativa de peso pode fazer isso”, diz Lamounier.

Segundo o especialista, a remissão pode ocorrer em pacientes com obesidade que realizam cirurgia bariátrica, que proporciona um emagrecimento significativo, levando a uma perda de até 30% do peso corporal.

Fora do contexto da cirurgia, recomendada em casos específicos, a tarefa é desafiadora. “A remissão do diabetes acontece geralmente com perda de peso acima de 15% a 20%. Perder esse peso de maneira sustentada no longo prazo é muito difícil, poucas pessoas conseguem”, analisa Lamounier.

Além disso, frente ao reganho de peso, o paciente tende a retornar ao quadro de hiperglicemia, ou seja, de excesso de açúcar no sangue — mesmo após a cirurgia bariátrica.

Para alcançar essa perda de peso sem o procedimento, estudos apontam que um caminho são dietas restritivas. “Você vê relatos de pessoas que conseguem fazer (restrição dietética) durante dois, três, quatro meses, mas fazer isso para o resto da vida não é fácil. Significa não comer arroz, pão, macarrão, mandioca, farinha”, descreve o endocrinologista.

Ele explica que, na teoria, esse tipo de dieta pode “normalizar” a glicose, mas na prática é algo difícil de atingir e ainda não há estudos que confirmem a segurança desse tipo de alimentação no longo prazo.