Focas do Estadão: estão abertas inscrições para o 2º Curso de Jornalismo de Saúde

Estão abertas as inscrições para o 2º Curso Estadão de Jornalismo de Saúde. Voltado para jovens que desejam se especializar nessa cobertura essencial, o programa é gratuito, em período integral, e inclui amplo conteúdo de conhecimentos sobre saúde e bem-estar. O processo seletivo está aberto até 25 de setembro.

Podem se candidatar jornalistas recém-formados (2021, 2022, 2023 e 2024/1) ou universitários de último período. O treinamento ocorre entre 14 de outubro e 21 de novembro de forma híbrida – as duas primeiras são realizadas de forma virtual e as demais presencialmente, na sede do Estadão, em São Paulo. O curso de Saúde terá 20 alunos e conta com o apoio da Novartis.

1ª turma de focas de Saúde na escadaria do 'Estadão': curso ocorreu em 2022 Foto: DANIEL TEIXEIRA

A parte teórica é formada por aulas, palestras e entrevistas com profissionais da área em módulos sobre saúde pública, pesquisas de medicamentos e informação científica, saúde complementar e doenças prevalentes no País, além de temas relacionados às práticas de bem-estar e qualidade de vida. Os alunos também terão contato próximo com repórteres e editores do Estadão, que vão compartilhar as melhores práticas para a cobertura na área e também abordar questões como ética jornalística e combate à desinformação.

Os focas terão oportunidade de atuar na redação, em sistema de rodízio. E vão desenvolver um projeto especial, do qual participam desde a discussão de pauta e a concepção multiplataforma até a revisão final.

Os jornalistas participantes da 1ª edição do Foca de Saúde produziram dois especiais: um sobre a alta da Hospitalização de bebês por desnutrição e outro chamado Geração Sem Vacina.

O resultado da 1ª fase, que também é a inscrição, será divulgado no dia 27 de setembro. Dinâmicas de grupo estão previstas para os dias 2 e 3 de outubro e a lista com os aprovados será divulgada em 4 de outubro.