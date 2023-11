Insulina: descoberta revolucionou o tratamento do diabetes

Até 1920, não existia nenhum tratamento para pessoas com diabetes. Nessa época, os médicos tentavam dietas para reduzir os níveis de glicose no sangue. No entanto, a intervenção não dava resultados. Pelo contrário, os pacientes acabavam morrendo desnutridos e em poucos meses.

A realidade hoje é diferente graças à descoberta da insulina, hormônio produzido pelo pâncreas, que começou a ser comercializada em 1922. Há 100 anos, a empresa global de saúde Novo Nordisk começava sua história de inovação, ao dar início à produção de insulinas. Na época, a técnica de extração e purificação foi levada do Canadá para a Dinamarca pelos pesquisadores August e Marie Krogh.

A novidade revolucionou o cenário para pacientes com diabetes. Com a insulina, uma pessoa com diagnóstico da doença teria uma expectativa de vida drasticamente melhorada. Um garoto de 14 anos foi a primeira pessoa com diabetes a ser tratada. Leonard Thompson pesava cerca de 29 quilos e, depois de receber as injeções, a quantidade de açúcar foi controlada e ele conseguiu ganhar peso.

Os pesquisadores August e Marie Krogh Foto: Novo Nordisk/Dvulgação

Com o tempo, cientistas descobriram que existiam diferentes tipos de diabetes – além do diabetes tipo 1 e tipo 2, os mais comuns. Em 1985, a Novo Nordisk, maior produtora de insulina do mundo, lançou a primeira caneta de insulina: uma forma mais discreta e precisa de aplicar a medicação.

Maior fábrica de insulina da América Latina fica no Brasil

Responsável por 25% da insulina produzida mundialmente pela Novo Nordisk, a unidade produtiva localizada em Montes Claros (MG) é a maior fábrica de insulina da América Latina.

Fundada em 2007, sua produção representa cerca de 12% da insulina consumida em todo o mundo. As insulinas exportadas pela fábrica representam além de 25% de toda a exportação nacional de fármacos.

Aliás, a insulina produzida na fábrica de Montes Claros é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) à população – isso inclui as insulinas mais modernas, de ação rápida, por exemplo.

100 anos em 100 dias

Há 100 anos, a Novo Nordisk trabalha em busca de novos tratamentos e inovações em dispositivos que trarão maior flexibilidade e uma abordagem mais holística para o tratamento de doenças crônicas graves, inspirados pelo seu legado e história com a diabetes.

Para comemorar o centenário em 2023, durante 100 dias, diariamente, a Novo Nordisk divulga uma dica de saúde e uma curiosidade sobre a história da empresa global de saúde.

Fontes

