Maratonar séries pode te fazer viver menos? Estudo nos EUA traz resposta preocupante

Um estudo publicado no último mês na revista JAMA Network examinou duas décadas de dados do Nurses’ Health Study – uma pesquisa com mais de 45 mil mulheres que tinham mais de 50 anos de idade em 1992. Pesquisadores que analisaram os resultados em 2022 concluíram que assistir a duas horas adicionais de TV por dia foi associado a uma diminuição de 12% nas chances de envelhecimento saudável, definido com base nas mulheres que viveram até pelo menos 70 anos sem ter uma ou mais doenças crônicas de um grupo de 11 patologias mais comuns e que não apresentaram deficiência física ou cognitiva (41% das participantes não apresentavam nenhuma das doenças crônicas após a marca de 20 anos).

Por outro lado, a adição de duas horas de atividade física leve no trabalho por dia foi associada a um aumento de 6% nas chances de envelhecimento saudável. A troca de uma hora de TV pelo exercício físico leve no trabalho ou em casa também aumentou as chances de envelhecimento saudável. Além disso, para aquelas que dormiam rotineiramente menos do que o mínimo recomendado de sete horas por noite, substituir o tempo de TV por descanso aumentou as chances de envelhecimento saudável.