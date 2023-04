Maternidade São Luiz Star: um novo olhar para o cuidado com a gestante e as famílias

Toda gestante almeja dar à luz em um ambiente seguro, acolhida por uma equipe capacitada e tendo a família presente. Focada nisso, a Maternidade São Luiz Star se estruturou para oferecer a grávidas, recém-nascidos e familiares um cuidado personalizado, com tecnologias únicas e segurança do paciente. “É uma maternidade com a estrutura de um hospital completo, com as tecnologias mais avançadas, do pré-natal ao pós-parto”, destaca Maria Augusta Gibelli, diretora médica da instituição que, em oito meses de operação, se tornou a opção número 1 das futuras mães que buscam uma experiência única.

A Maternidade São Luiz Star se destaca pelo alto índice de partos normais Foto: Divulgação Rede Dor

Modelo em parto natural humanizado

Continua após a publicidade

Os números comprovam a excelência. Na Maternidade São Luiz Star, o índice de partos normais é quase 3 vezes acima da média dos hospitais da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp). Já o número de mamadas na primeira hora da mãe com o recém-nascido (a chamada Golden Hour) supera o índice de 90%.

De acordo com Gibelli, dados tão impressionantes refletem a qualidade assistencial da maternidade, que conta com equipe especializada e estrutura de ponta para garantir a condução segura de partos de baixo, médio e alto risco, de gestações múltiplas ou de bebês prematuros.

O Centro de Parto Natural (Delivery Room) tem oito salas equipadas com banheira e recursos não medicamentosos que ajudam na hora das contrações. Em caso de urgência materna ou fetal, a sala dispõe de equipamentos para cesárea de emergência. E a maternidade ainda conta com um centro cirúrgico completo e equipado com mais oito salas cirúrgicas para partos complexos.

Continua após a publicidade

A Maternidade São Luiz Star conta também com o Centro de Indução – para a gestante que ainda aguarda entrar em trabalho de parto. Ali, ela é monitorada pelas equipes de obstetrícia, enfermagem e fisioterapia e, no momento certo, segue para a sala de parto natural. “Assim, oferecemos uma assistência ainda mais próxima e direcionada”, explica Gibelli. “Em menos de um ano, já somos referência no País em parto natural humanizado.”

Arte Estadão Blue Studio Foto: Arte Estadão Blue Studio

Referência mundial em cirurgia fetal

Continua após a publicidade

Outro grande destaque da maternidade São Luiz Star é o Centro de Medicina Fetal, com mais de 70 médicos especialistas dedicados ao acompanhamento das pacientes internadas ou atendidas no Pronto-Socorro. “Formamos a equipe mais qualificada do País, reconhecida internacionalmente; somos dos poucos centros no mundo com estrutura e profissionais experientes para tratar qualquer tipo de patologia fetal, realizando em média 10 cirurgias por mês”, comenta Fábio Peralta, coordenador da equipe de Medicina Fetal e Cirurgia Fetal da Maternidade São Luiz Star.

As gestantes e seus médicos contam com tecnologias de última geração, que permitem diagnosticar e tratar más-formações congênitas e condições fetais raras. “Só é possível realizar procedimentos de altíssima complexidade, como as cirurgias intrauterinas, em uma instituição que ofereça o mais alto nível de segurança, com UTIs neonatal e materna de ponta. Isso é primordial para obter resultados de excelência”, considera Peralta.

Fábio Peralta coordena a internacionalmente reconhecida equipe de Medicina Fetal e Cirurgia Fetal da Maternidade São Luiz Star Foto: Divulgação Rede Dor

Continua após a publicidade

O QUE ATRAI AS GESTANTES

Check-in e exames no leito: rotinas como admissão para internação, exames de análises clínicas e de imagens são feitas à beira do leito, dispensando o deslocamento para outras alas da maternidade.

Pronto-Socorro Obstétrico 24h: suítes individuais para atendimento de urgência, com ressonância magnética e tomografia computadorizada.

Continua após a publicidade

Centro de Diagnóstico: os mais avançados exames para o melhor cuidado fetal e uma gravidez segura para a paciente.

Sala para parto de emergência: no térreo, ao lado do estacionamento, para facilitar o atendimento das gestantes que chegam em trabalho de parto expulsivo.

Pulseira inteligente: além de conectar mãe e criança, as pulseiras de identificação têm o dispositivo de rastreamento (RFID) que possibilita monitorar a localização do recém-nascido em tempo real.

Continua após a publicidade

Quartos automatizados: sistema de automação por comando de voz permite controlar iluminação e temperatura, além de acionar a equipe de enfermagem.

Life Lounge: área privativa, com parede de vidro polarizado, para a família celebrar a chegada do bebê, após o parto cesárea.

Espaço Estar, na UTI Neonatal: ambiente privativo para o acolhimento e descanso das mães e dos pais com bebês internados. Com local para banho, poltronas confortáveis e Smart TV.

Acolhimento para irmãos mais velhos: todos os quartos estão preparados para acolher os pequenos com cabaninha e colchões.