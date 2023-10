Melhor varejo farma do brasil

Formado pelas marcas Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo, o Grupo DPSP lidera, pela quarta vez, o ranking Marcas Mais no segmento de varejo farmacêutico. Realizada pelo Estadão, a premiação revela quais são as marcas mais envolventes e que mais conquistam os consumidores.

Divulgação Grupo DPSP Foto: C41 Estudio

A empresa, que também é vice-líder do varejo farmacêutico em vendas no Brasil, posiciona-se ainda, de acordo com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, como uma das 15 maiores varejistas do País.

Esses são apenas alguns dos vários prêmios e reconhecimentos institucionais que a DPSP vem recebendo nos últimos anos, comprovando o êxito de sua missão de oferecer a melhor experiência ao cliente, por meio de investimentos em tecnologia, inovações e atendimento personalizado e humanizado.

A mais amada pelos clientes

O conceito de atendimento que prioriza sempre o consumidor, tanto nas lojas físicas quanto nos canais digitais, permite que as drogarias do Grupo DPSP cuidem o tempo todo do bem-estar e da saúde das pessoas. Como? Oferecendo produtos e serviços em um verdadeiro Hub de saúde disponível 24 horas por dia e acessível de qualquer lugar.

Os consumidores, claro, adoram tudo isso. Não à toa o Grupo foi avaliado pelos seus clientes com Net Promoter Score (NPS) de mais de 91 pontos. Além disso, as marcas conquistaram títulos de mais amadas de São Paulo (na premiação da Veja SP) e do Rio de Janeiro (na premiação da Veja RJ).

Esse sucesso também repercute nas vendas. São milhares de clientes que passam mensalmente pelas lojas em todos os canais de venda do Grupo.

Crescimento em todo o País

E a empresa continua se empenhando cada vez mais na excelência do atendimento dentro e fora da loja. Para isso, realiza investimentos contínuos em expansão e em melhorias e ampliação de parque, tecnologia, pessoas e processos. Daí seu crescimento exponencial: apenas neste ano, serão entregues mais de 130 lojas até dezembro.

O Grupo, atualmente, conta com 1.503 lojas em todo o País, sendo 954 da Drogaria São Paulo e 549 da Drogarias Pacheco. Elas estão presentes fisicamente em 9 Estados (SP, RJ, MG, ES, GO, PR, MT, BA e PE), além do Distrito Federal. Apenas em São Paulo, a Drogaria São Paulo possui 846 lojas.

Todas as unidades são abastecidas por 6 Centros de Distribuição que, espalhados pelo Brasil, passam por constantes melhorias e ampliações, otimizando toda a dinâmica de venda.

Excelência no atendimento, disponibilidade com qualidade e relacionamento totalmente dedicado aos consumidores. Tudo isso faz com que o Grupo tenha uma base de mais de 45 milhões de clientes totais.

Otimização de lojas e da oferta de produtos

Também estão em curso cerca de 100 reformas e realocações de lojas, visando ocupar cada vez maior relevância no mercado e eficácia em logística, atendimento e vendas. Para o consumidor, isso significa espaços que atendam às suas demandas e que tornem a experiência de consumo plena.

Vacinas e acessibilidade diagnóstica

Outro destaque importante dessa jornada de sucesso diz respeito à gigantesca oferta de vacinas oferecidas pelas marcas. Atualmente são mais de 230 salas de vacinação em 85 municípios. As lojas, por exemplo, são as que mais aplicam a vacinação contra Herpes Zoster no Brasil.

O Grupo possui, ainda, 300 unidades para a realização de análises clínicas em 111 municípios, sempre levando qualidade e acessibilidade diagnóstica para a população.

Crescimento de vendas no omnicanal

O uso da estratégia omnicanal, uma abordagem que garante uma experiência de marca unificada e consistente tanto em lojas físicas quanto nos aplicativos e sites, fez com que os canais digitais da empresa atingissem a marca de R$ 1 bilhão em vendas.

Outro diferencial que faz com que as operações no site/e-commerce, televendas e App sejam bem-sucedidas é a área de Tecnologia da Informação. Essa área tem atuado com excelência cada vez mais com maior em todos os processos de relacionamento com o cliente. Prova disso é que o Grupo DPSP está entre as 100 empresas que mais inovam no uso de TI, de acordo com o ranking divulgado pela IT Mídia. Aliás, trata-se da única companhia do varejo farmacêutico nesse ranking.

Atendimento único e preços justos

O atendimento, tanto na Drogarias Pacheco quanto na Drogaria São Paulo, é sempre acolhedor, simpático e disponível, seja naquele instante em que o cliente precisa de ajuda para comprar um hidratante ou até no seu momento mais difícil, em que busca um apoio técnico para entender como procederá diante do tratamento que está iniciando ao descobrir que tem uma patologia.

Vale destacar que as lojas físicas e digitais sempre oferecem produtos com qualidade e preços justos. Isso vale, inclusive, para medicamentos especiais. Além disso, há a oferta de benefícios exclusivos para todos os consumidores.

Divulgação Grupo DPSP Foto: Divulgação Grupo DPSP

Cuidado com os colaboradores

Para que toda a operação seja bem-sucedida, é claro que o Grupo investe em um dos seus principais pilares: o de pessoas. Partindo da crença de que a educação transforma vidas.

A satisfação de seus mais de 27 mil colaboradores reforça a certificação recebida como uma das 10 melhores empresas do varejo para trabalhar no Brasil, com a conquista da renovação do selo Great Place to Work pelo 3º ano consecutivo.

Por um mundo melhor e mais sustentável

As ações de ESG são um diferencial importante em toda a trajetória da corporação, uma delas foi o recolhimento de 80 toneladas de medicamentos vencidos e embalagens, com o descarte em nossas lojas em 2022.

Já as ações sociais de suas marcas garantiram ainda a arrecadação de mais de 80 toneladas de peças de roupa coletadas na Campanha do Agasalho deste ano, em parceria com o Exército de Salvação. Essas iniciativas sociais incluem ainda a doação de mais de 450 bolsas de sangue por colaboradores para hemocentros e as mais de 4 mil participações voluntárias no Programa de Assistência do Grupo.