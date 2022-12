Menopausa e problema de memória? Entenda por que isso ocorre com as mulheres e o que fazer

THE WASHINGTON POST - Ao 51 anos, Jeanne Chung começou a sentir que sua memória estava falhando. “Percebi problemas de memória, como esquecer certas palavras”, diz ela, que é CEO de uma empresa de saúde. Então, para exercitar seu cérebro, ela começou a fazer jogos de palavras.

Sua memória irregular não foi causada por um ferimento na cabeça ou uma doença, foi claramente desencadeada, disse Jeanne, agora com 54 anos, pelas mudanças que acompanham sua transição para a menopausa, uma experiência comum para muitas mulheres, concordam os especialistas.

“Durante a transição para a menopausa, as mulheres podem sentir névoa cerebral ou dificuldades de memória e concentração”, diz Stephanie Faubion, diretora do Penny e Bill George do Centro de Saúde Feminina da Clínica Mayo. Ela afirma que esses sintomas desagradáveis geralmente começam no início dos 40 anos e se arrastam até que seu ciclo menstrual pare com o início da menopausa, geralmente aos 50 anos.

Em um estudo de 2022, os pesquisadores compararam exames cerebrais de ressonância magnética de mulheres na menopausa com os de mulheres na pré-menopausa. Os resultados revelaram que as mulheres na menopausa tinham mais lesões cerebrais chamadas “hiperintensidades da substância branca” do que aquelas na pré-menopausa.

Pesquisas anteriores sugerem que essas lesões podem estar relacionadas a problemas cognitivos e doenças como o Alzheimer. Embora isso pareça alarmante, Stephanie diz que os problemas de memória induzidos pela menopausa não aumentam necessariamente o risco de demência da mulher.

Os médicos não sabem ao certo por que a menopausa afeta o cérebro, mas a mudança hormonal é uma provável culpada. Durante essa mudança na meia-idade, o estrogênio e a progesterona ricocheteiam, disse Louann Brizendine, professora de psiquiatria da Universidade da Califórnia, em São Francisco (EUA), e autor de The Upgrade: How The Female Brain Gets Stronger And Better In Midlife And Beyond.

“Quando o estrogênio está alto, o cérebro e outros tecidos recebem um banho desse hormônio, que é responsável pela sensibilidade nos seios e problemas de memória”, diz. Essas mudanças hormonais podem causar muitos sintomas, incluindo desafios cognitivos.

Stephanie diz que os problemas de memória induzidos pela menopausa geralmente se resolvem quando a transição é concluída em uma mulher de 50 anos e não aumentam necessariamente o risco de demência à medida que ela envelhece.

Uma vez que os altos e baixos hormonais param, os sintomas geralmente melhoram, acrescentou Louann Brizendine. Mas, mesmo que esses sintomas cerebrais não sejam duradouros, eles ainda podem causar estragos em muitas mulheres e afetar sua sensação de bem-estar.

Amy Beckley, de 42 anos, farmacologista em Boulder, Colorado, anotava mentalmente as tarefas que precisava concluir. “Agora, tenho que anotar tudo”, diz ela. Quando sua memória sofre um “curto-circuito”, Amy esquece as reuniões de trabalho e os itens do supermercado. “É muito frustrante e às vezes faz me sentir estúpida.”

Deslizes de memória frequentes podem fazer com que as mulheres se sintam mal-humoradas e trazer preocupações sobre sua saúde. Mas elas não precisam sofrer em silêncio, diz Anna Glezer, psiquiatra especializada em saúde da mulher em Burlingame, Califórnia.

Quando a transição para a menopausa é difícil, as mulheres geralmente são instruídas a “aceitar” o processo, afirma Anna. Mas a luta e o desconforto não são necessários, porque os sintomas podem ser melhorados, acrescenta a psiquiatra.

Aqui estão algumas maneiras de lidar com problemas cognitivos induzidos pela perimenopausa ou pela menopausa:

Excluir depressão ou ansiedade

Em alguns casos, dificuldade em encontrar palavras, esquecimento e névoa mental decorrem de distúrbios de humor não tratados, diz Stephanie Faubion.

Por exemplo, estudos mostram que a perimenopausa pode aumentar o risco de depressão de uma mulher, enquanto a menopausa tornou algumas mais propensas à ansiedade.

A pesquisa também sugere que problemas de memória e depressão podem ocorrer juntos, especialmente na meia-idade.

Juntamente com as preocupações cognitivas, os sinais de depressão podem incluir sentimentos de tristeza, desesperança e irritabilidade. Ao contrário do mau humor, esses sintomas não desaparecem; eles atrapalham a vida no trabalho e em casa, afirma Anna Glezer.

Embora a menopausa seja uma transição de vida para as mulheres, ela não deve ser incapacitante, acrescenta Stephanie. Quando as preocupações de humor resultam em esquecimento e outras dificuldades cognitivas, psicoterapia, medicação e exercícios podem ajudar, diz ela.

Exercite seu cérebro

Embora os problemas de memória da meia-idade sejam estressantes, eles geralmente não duram para sempre, diz Louann Brizendine. “O cérebro feminino pode se tornar mais forte.”

A psiquiatra recomenda “hacks corporais para a mente” a seus pacientes, ou exercícios destinados a ativar partes do cérebro como o cerebelo, que auxiliam na resolução de problemas, julgamento, memória e regulação emocional. Isso pode significar uma caminhada de 10 a 20 minutos, ioga ou mexer os dedos dos pés, o que pode ativar o cerebelo.

Além disso, diz ela, a pesquisa sugere que brincar pode beneficiar a cognição adulta. Atividades como dançar sua música favorita ou resolver quebra-cabeças podem aguçar a mente.

“Não tenho provas concretas de que jogar Wordle ajuda, mas desde que comecei o jogo, minha memória não está piorando”, diz Jeanne Chung.

Pesquisa sugere que brincar pode beneficiar a cognição adulta. Foto: Hasbro and The New York Times via AP

Substitua a narrativa negativa de ‘TPM constante’

A menopausa é muitas vezes referida como “puberdade ao contrário” ou “TPM constante”, explica Louann Brizendine. Infelizmente, essa conotação negativa faz com que algumas mulheres evitem revelar suas lutas.

“Mencionar perda de memória e ondas de calor pode soar como falar sobre tópicos tabus, como problemas gastrointestinais”, acrescenta.

Uma maneira de mudar essa narrativa negativa é reformular a experiência. Ela encoraja as mulheres a ver esta fase da vida como um “upgrade”, uma época em que a criatividade e a vitalidade são possivelmente renovadas.

Desde que atingiu esse período desafiador para o cérebro, Tara Ellison, uma escritora de Los Angeles, diz que tentou encontrar o lado positivo. Então, em vez de ruminar sobre o que perdeu, a mulher de 54 anos se concentra no que está indo bem. Por exemplo, se ela está se sentindo mal com sua aparência, ela diz a si mesma: “Mesmo que meu corpo não seja como era quando eu tinha 30 anos, ainda é muito bom”.

“Mesmo nos dias em que minha mente parece confusa, permaneço positiva”, afirma.

Encontre apoio para aliviar o isolamento e a tristeza

Falhas de memória, como não acompanhar conversas ou lembrar o nome de um colega, podem ser embaraçosas, levando algumas mulheres a se afastarem de suas vidas sociais. “Às vezes, fico triste porque meus problemas de memória podem afetar outras pessoas”, diz Amy Beckley.

Qualquer coisa que isole pode trazer sentimentos de depressão e solidão, avalia Louann Brizendine. E, sem apoio social, essa mudança maciça pode inflamar a vergonha.

Para neutralizar esses sentimentos, a psiquiatra diz que muitas vezes é útil compartilhar seus sentimentos e lutas com entes queridos de confiança ou com outras mulheres que estejam passando pela menopausa.

Tara Ellison encontra resistência emocional ao confiar em suas amigas sobre seus desafios e inseguranças. “Se eu tiver alguma dúvida sobre um sintoma ou estou procurando um encaminhamento para um especialista, eu entro em contato”, diz ela. Falar abertamente ajuda a desmistificar o período, o que lembra à escritora que ela não está sozinha.

Se você está procurando recursos, a North American Menopause Society fornece um conjunto de informações médicas e de saúde mental. Fóruns no Facebook, como “Grupo de Apoio à Menopausa” e “Rede de Apoio à Menopausa”, podem conectá-la a colegas.