Minoxidil pode levar bebês à ‘síndrome de lobisomem’; entenda

A calvície é uma característica genética herdada que se manifesta na metade dos homens acima dos 50 anos. Pessoas incomodadas com a falta de cabelos podem procurar ajuda de medicamentos. Um deles é o Minoxidil, vendido livremente nas farmácias do País.

No entanto, o Centro de Farmacovigilância de Navarra, na Espanha, emitiu um alerta. O departamento estatal descobriu que bebês que convivem com pais usuários do medicamento na versão loção podem desenvolver a hipertricose, um crescimento fora do padrão de pelos no corpo. Por aqui, apelidaram a condição médica de “síndrome do lobisomem”.

O medicamento Minoxidil é usado para o tratamento da calvície masculina. Foto: elenavolf/Adobe Stock

Foram encontrados 11 casos de bebês em fase de amamentação que apresentaram a hipertricose. A tese é que esses bebês foram expostos acidentalmente ao Minoxidil. A exposição pode ser pele com pele ou mesmo via oral, quando o bebê encosta a boca na pele do adulto usuário do Minoxidil. Os sintomas desapareceram com a suspensão do uso do medicamento pelo familiar.