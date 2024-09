Novo medicamento contra esquizofrenia é aprovado nos EUA: ‘Divisor de águas’

Houve inovações em medicamentos antipsicóticos ao longo das décadas, com uma segunda geração de medicamentos aprovados pela FDA demonstrando ter menos efeitos colaterais, como contrações musculares involuntárias. No entanto, todos envolvem o bloqueio da transmissão de dopamina, e até os medicamentos mais recentes podem causar ganho de peso significativo.

Pacientes com esquizofrenia “são todos tratados basicamente com os mesmos medicamentos que funcionam da mesma maneira”, disse Samit Hirawat, diretor médico da Bristol Myers Squibb, em entrevista. Embora tenham ajudado muitos pacientes, “eles vêm com um perfil de efeitos colaterais que faz com que cerca de 60% a 70% dos pacientes interrompam o tratamento dentro de um ano e meio”.

As evidências até agora sugerem que o Cobenfy poderia ser a “primeira alternativa antipsicótica viável” ao bloqueio da transmissão de dopamina, que tem sido o padrão por 70 anos, disse Andrea Cipriani, professora de psiquiatria da Universidade de Oxford. Ainda assim, pondera, as evidências se baseiam em ferramentas de avaliação clínica, e pode ser difícil saber como uma pontuação em um teste como esse “se traduz em efeitos no mundo real”.

O que diferencia o Cobenfy é que ele é altamente eficaz no tratamento de sintomas como delírios sem os efeitos colaterais mais graves dos tratamentos existentes, como ganho de peso, disse Joshua Kantrowitz, diretor do Centro de Pesquisa em Esquizofrenia da Columbia, no Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York. Há também algumas indicações de que ele pode melhorar a cognição, disse ele. Se estudos futuros confirmarem esse benefício, “então chegará ao ponto em que poderá ser um verdadeiro divisor de águas”.

