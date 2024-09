‘O esquecimento é o de menos’, conta mulher que convive com Alzheimer

Aprendi sobre Alzheimer no Hospital das Clínicas, em São Paulo. Eles tinham uma casa alugada e me mandaram lá para fazer uns testes. Era assim: uma sala era um supermercado, outra era uma farmácia, outra era uma cozinha. Com coisas de mentira, caixas vazias. Eu ficava numa sala com uma pessoa que dizia: “Hoje, você vai ao mercado, vai comprar isso, isso, isso, depois vai passar na farmácia, trazer tal remédio, e para não ficar muito cansada pode entrar no barzinho e beber uma água ou um suco”. Eu ia e, quando voltava, eles tinham a noção do que não acertei. Iam vendo em que grau eu estava. Isso foi maravilhoso.

Depois, uma pessoa falava: “Pronto. Agora põe tudo no lugar na sua casa”. Então eu tinha que botar as comidas na geladeira e eles iam percebendo o que eu estava fazendo. Outra hora me mandavam ir à farmácia de novo, mas com uma lista na mão. Foi aí que conheci o Alzheimer e vi que não era só esquecer. Por exemplo: eu pegava sabão em pó e guardava na geladeira.

A cada erro, eles iam me explicando: “É porque isso, isso, a sua cognição, o seu cérebro não está bem”. Mesmo que hoje eu não me lembre de tudo, aquilo foi importantíssimo para eu saber que Alzheimer não era só esquecimento. Por exemplo: eu ia com a lista. Eu lia que eu queria um sabonete. E eu pegava o quê? Outra coisa. E não era por esquecimento, eu estava com o nome daquilo ali! Era a cognição já com problemas de entender o sabonete.

Tatuagem

Estava em São Paulo, no Hospital das Clínicas, quando percebi que era Alzheimer, não tinha mais jeito. Antes de voltar para Salvador, fui para o Rio de Janeiro, visitar a minha irmã, e depois fui para Belo Horizonte, ver outra irmã.

Meu cunhado é daqueles homens que viajam de moto em grupo, com aquele povão todo, e chegando lá ele falou: “Celinha, já que você disse que pode se perder e não saber para onde ir, tive uma ideia. Vamos fazer uma tatuagem! Se você se perder, vamos te achar porque você vai estar com os telefones do seu marido e do seu filho tatuados”.