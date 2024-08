O segredo do pão sempre fresquinho

Ter o pão sempre fresquinho é o desejo de todo o consumidor, como indicam as pesquisas de mercado. Um dos segredos para isso está no processo de pasteurização, que garante a sua maior durabilidade, seja nas gôndolas dos supermercados, seja nas mesas dos brasileiros. A Bimbo Brasil, líder mundial em panificação e dona das marcas Pullman e Plusvita, é pioneira nesse processo inovador que não utiliza de conservantes químicos como o álcool e, ainda assim, mantém as propriedades nutricionais dos pães.

Há anos, a Bimbo Brasil detém a tecnologia do processo de pasteurização, que garante a qualidade e a maior duração de seus pães, reconhecidos pela sua maciez e frescor como principais atributos Foto: Divulgação/Bimbo

“Nós contamos com um processo produtivo diferenciado, que vai desde a concepção das nossas receitas, que são elaboradas com ingredientes selecionados, nossas boas práticas de fabricação, até o método de pasteurização. Tudo é estrategicamente pensado para garantir que os nossos pães sejam os mais nutritivos, saborosos, macios e frescos, sem a necessidade de adição de álcool para maior conservação e qualidade”, explica André Ramello, vice-presidente de Marketing, Inovação, Pesquisa e Desenvolvimento da Bimbo Brasil. A adição de álcool é um processo polêmico, que a Bimbo Brasil não utiliza na fabricação de suas receitas.

Continua após a publicidade

É normal que haja uma certa quantidade de álcool no processo natural de fermentação. Isso acontece porque as leveduras transformam os açúcares em gás carbônico, álcool e compostos que dão aromas e sabores aos pães. O gás carbônico liberado neste processo fica retido na massa e é assim que pão cresce. O álcool, por sua vez, evapora naturalmente enquanto o pão assa no forno.

No passado, a adição de álcool foi um método utilizado pela indústria para preservar a validade dos pães. “Atualmente existem soluções viáveis que descartam a necessidade do álcool adicionado, mantendo os mais altos padrões de qualidade e validade”, explica Ramello. Há anos, a Bimbo Brasil detém a tecnologia do processo de pasteurização, que garante a qualidade e a maior duração de seus pães, reconhecidos pela sua maciez e frescor como principais atributos.

Este é um dos processos que diferencia as marcas de pão da Bimbo Brasil, Pullman, Plusvita, Artesano e Nutrella do mercado. Em toda a produção, o grupo conta com tecnologias e inovação próprias que, assim, asseguram a segurança e a qualidade de todas as suas receitas, e com pesquisas junto a seus consumidores para atender às diferentes situações de consumo e oferecer às famílias opções nutritivas e saborosas para o seu dia a dia. “São anos prezando sempre pela qualidade superior e inovação dos nossos pães, o que nos levou a um portfólio de receitas que não só são queridas pelo público, mas reconhecidas como sinônimo de categoria”, reforça Ramello.

Continua após a publicidade

Pioneiros na utilização de pasteurização para conservar os pães mais fresquinhos por mais tempo, sem adição de álcool, a Bimbo Brasil assegura sua missão de nutrir um mundo melhor Foto: Divulgação/Bimb

Além das receitas saírem fresquinhas da fábrica, há também uma estratégia robusta de logística para garantir que os pães cheguem rapidamente à casa do consumidor, o que também contribui para o seu frescor e maior durabilidade. Atualmente, esses pães levam apenas três dias no percurso entre a fábrica, a passagem no ponto de venda e a chegada na casa do consumidor.

Isso, porque a Bimbo Brasil tem uma das maiores redes de distribuição do mundo, com quase 60 mil rotas. Apenas no Brasil, explica Ramello, são cerca de 2 mil rotas que garantem que essa logística aconteça com sucesso, com rapidez e com segurança. O resultado é aquele pão sempre fresquinho.