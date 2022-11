O vírus ‘adormecido’ que causa o herpes-zóster

Publicidade

Também conhecido como “cobreiro”, o herpes-zóster é uma doença reconhecida pela dor provocada pelas vesículas que podem aparecer em qualquer parte do corpo. (1,2) A doença é causada pelo vírus varicela-zóster, mesmo vírus responsável por causar a catapora e que fica adormecido por décadas no organismo de quem teve catapora, sendo reativado principalmente em quem tem mais de 50 anos de idade. (1,2)

É possível que o vírus jamais se manifeste, mas o risco de a doença surgir existe, como explicado no vodcast “Herpes-zóster: entenda essa doença e saiba como preveni-la”, produzido pelo Estadão Blue Studio com patrocínio da GSK. Como explica o infectologista Jessé Alves, gerente de vacinas da GSK, o vírus pode se manifestar em um momento de queda expressiva da imunidade e quando a pessoa tem alguma comorbidade. (1,2)

Uma pessoa que tem alguma doença imunossupressora, mesmo que seja jovem, corre o risco de manifestar o herpes-zóster. O cantor canadense Justin Bieber é um exemplo de que a doença pode aparecer em qualquer idade. Aos 28 anos, o artista teve de cancelar os shows da atual turnê por complicações do herpes-zóster. (3)

Entre os sintomas mais comuns estão uma sensação de formigamento e alteração da sensibilidade no local em que a lesão vai aparecer. (1,2) No decorrer dos dias, podem surgir sinais de vermelhidão e pequenas bolhas que acompanham o trajeto dos nervos sensoriais que se conectam com a pele, com o risco de evoluírem para sintomas de erupções e dores mais intensas. (1,2)

Embora exista tratamento para a doença, o herpes-zóster pode deixar sequelas, alerta o gerente de vacinas da GSK, entre elas, a inflamação no cérebro, que paralisa alguns nervos, como o facial, e uma dor crônica, a neuralgia, que pode durar meses, às vezes até alguns anos. (4) Nos Estados Unidos, pesquisas apontam que 99,5% da população de 40 anos ou mais teve contato com o vírus da catapora. (2)

No Brasil, segundo o infectologista, o percentual não é diferente. Para os idosos, as sequelas são uma ameaça ainda maior por causa do risco de limitações e de comprometer a qualidade de vida. O herpes-zóster pode ter os sintomas tratados com medicamentos e ser prevenido pela vacinação. (1,2) Converse com seu médico.

