Por que você não deve se exercitar todo dia

“Eu tentei descansar menos”, ele disse, “e isso leva ao overtraining e a lesões.”

Outra maneira de saber se você precisa de mais dias de descanso é pelo humor.

“O humor parece ser o indicador mais confiável de overtraining”, disse Christie Aschwanden, autora de “Good to Go: What the Athlete in All of Us Can Learn from the Strange Science of Recovery”.

Se você acorda se sentindo irritado ou mal-humorado, ou se de repente se vê relutante em fazer uma atividade física que normalmente adora, provavelmente é hora de um dia de descanso.