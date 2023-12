Projeto “100 anos em 100 dias” encerra celebração do centenário da Novo Nordisk

Fundada em 1923, a Novo Nordisk, marca líder global em cuidados com a saúde e inovação farmacêutica, completou seu centenário neste ano. Inicialmente, a companhia destacava-se por sua história e legado de transformação do cenário do diabetes no mundo todo, como uma das primeiras empresas a produzir e comercializar insulina. Hoje, é também referência em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos para outras doenças crônicas graves, como obesidade, hemofilia, e distúrbios do crescimento.

Entre as ações de comemoração, a empresa promoveu o projeto “100 anos em 100 dias”, iniciativa que desde 15 de setembro, reúne dicas simples e descomplicadas sobre saúde e bem-estar, ao longo de 100 dias, acompanhadas de curiosidades sobre a história de seu centenário.

Até aqui, já foram publicadas mais de 90 dicas, com foco em alimentação saudável, saúde mental, cuidados com o sono, atividade física e até orientações de conscientização sobre cuidados com o meio ambiente, reciclagem, além de uso e descarte consciente de medicamentos.

Segundo o gerente sênior de comunicação da Novo Nordisk Brasil, Ricardo Castellani, o objetivo de iniciativas como essa é levar informações relevantes e mensagens de conscientização sobre saúde a cada vez mais pessoas: “Nosso propósito é impulsionar mudanças para combater doenças crônicas graves. Para isso, acreditamos que a educação baseada na informação correta e checada seja um dos pilares mais importantes neste processo.”, conclui.

Todo o material produzido está hospedado em uma landing page especial no site da Novo Nordisk, que pode ser acessada aqui.

100 anos de Novo Nordisk

Para celebrar o marco do centenário e contar um pouco mais sobre a história e legado da Novo Nordisk para a sociedade, durante todo o ano, a empresa promoveu uma série de ações comemorativas. O período contou com uma exposição em São Paulo, além de uma “Touro Parade” com esculturas do Touro Ápis, símbolo da empresa, instaladas na Avenida Paulista, além de iniciativas 100% digitais com conteúdo informativo sobre doenças crônicas, como uma série de vídeo-pílulas em parceria com o Manual do Mundo, canal de entretenimento educativo, e a Agência Lupa, um dos principais canais de fact-checking do Brasil, para difundir informações confiáveis sobre diabetes e obesidade.

