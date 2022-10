Protetor solar: como escolher o ideal? Veja dicas

O protetor solar é nosso maior aliado na proteção dos raios ultravioleta, os maiores causadores de câncer de pele. Seu uso, no entanto, não deve ser restrito apenas para aqueles dias de praia e de exposição direta: a proteção precisa ser diária, dizem os especialistas. Algumas marcas têm ido além, e aliam o cuidado ao sol com hidratação, clareamento de manchas e maquiagem.

Recentemente, a foto de uma idosa que afirmava ter passado protetor solar no rosto ao longo da vida, mas não no pescoço, viralizou nas redes sociais. Usada em um artigo científico sobre prevenção de câncer de pele, ela chocou muitas pessoas pela diferença de tonalidade e rugas nas duas partes do corpo. Uma das influenciadas por essa imagem foi a professora de balé Sallem Michelli, de 25 anos. Ela conta que sempre teve o hábito de usar o protetor solar, mas que volta e meia se descuidava na proteção diária.

Leia também Câncer de mama: mamografias realizadas durante e após a pandemia caem e casos ficam mais graves

“Quando vi a imagem logo me atentei novamente à regra dos três dedos, que é um truque para saber a quantidade ideal de protetor solar que se deve passar no rosto. Aquele pouquinho de protetor que a gente coloca na correria do dia a dia não nos protege direito do sol”, afirma.

Além dos consumidores, marcas também viram os efeitos da foto viral em suas vendas. Segundo Felipe Carlo, chief growth officer da Sallve, marca especializada em cuidados para a pele, as vendas da empresa aumentaram em torno de 50%, comparado ao mês anterior da divulgação da imagem. Boa parte das buscas pelos protetores solares foi de novos compradores, afirma ele.

Outra que vem sentindo os efeitos é a Ollie. Há dois anos no mercado, a marca especializada em proteção solar surgiu de uma necessidade da sua própria fundadora, Tarsila Mendonça, de encontrar produtos leves para uso diário no mercado nacional. “Depois dessa foto muitas pessoas começaram a mandar mensagem para as redes sociais da marca e para minha conta pessoal.”

Apesar de a imagem ter servido para despertar o interesse de muitas pessoas pela proteção solar, a dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) Tatiana Blumetti faz a ressalva de que a idosa da foto provavelmente passou por procedimentos estéticos que causaram essa diferença tão grande. “Mesmo que a pessoa use protetor solar todos os dias, o rosto dela vai ter algum grau de envelhecimento na pele com certeza. A foto é feliz no sentido de estimular a proteção, mas não deve ser usada para comparação.”

Continua após a publicidade

A seguir, ela dá dicas de como escolher o protetor solar ideal para sua necessidade.

Não economize na hora de passar o protetor solar, recomendam especialistas. Foto: Derek Owens/Unsplash.com





Qual o Fator de Proteção Solar (FPS) ideal?

Segundo Tatiana, Pessoas de pele muito clara precisam usar FPS acima de 50. Peles claras devem escolher um fator de proteção de no mínimo 30 e morenas, de pelo menos 15.

Devo usar um protetor específico para o rosto?

“Se você puder escolher um protetor específico, você terá uma experiência cosmética melhor”, diz a dermatologista. Segundo ela, o produto não vai proteger mais, mas pode ter diferenças na formulação, com efeito mate, antioxidantes (que ajudam no aspecto final da pele) e vitaminas. O mais importante, no entanto, ainda é o FPS.

Continua após a publicidade

Leia também Protetores solares bons para a pele e para a natureza Fique atento aos ingredientes: produtos com oxibenzona e octinoxato já foram banidos de diversos destinos por matarem recifes de coral

Qual a quantidade de protetor solar adequada para o rosto?

“A medida é de uma colher de chá ou o seu fundo da sua mão cheinho para o rosto”, explica Tatiana. “O ideal é que você aplique meia hora antes de se expor e uma segunda camada depois de trinta minutos ao sol.”

Como escolher a marca?

A marca ideal é aquela que você pode comprar e não economizar no uso. “Quando economizamos na hora de passar o protetor, usamos muito menos do que o fator 30 que está escrito no rótulo, por exemplo”, ensina a médica.

Vale a pena optar por um protetor solar com cor?

“Os protetores solares com cor protegem contra a luz visível. Então eles têm uma proteção principalmente contra manchas”, afirma Tatiana. Normalmente, diz ela, esse tipo de produto é indicado para pessoas que trabalham em frente a telas de computador, pois ele é o que protege melhor contra a luz azul.

Continua após a publicidade

Preciso usar protetor solar em dias nublados?

Segundo a médica, apesar de o índice UVB ser menor nos dias nublados, o UVA, relacionado ao câncer de pele, não é bloqueado pelas nuvens. Então a resposta é sim.

Leia também Estadão Recomenda: protetor solar com cor oferece agilidade no home care matinal Produtos aliam a proteção contra os raios do sol com a facilidade de corrigir rugas e pequenas imperfeições

Que outros produtos posso usar para me proteger dos raios solares?

As roupas de proteção UV são uma boa opção. “Se você não tem uma roupa com proteção UV e vai se expor muito ao sol, o recomendado é usar tecidos que tenham um componente sintético mais grosso e que você não consiga ver por transparência o outro lado, como o poliéster”, explica a médica.

Chapéu de aba larga, que faça sombra em todo o rosto, também é recomendado. Além disso, a dermatologista recomenda evitar se expor ao sol entre 10h e 15h e ficar à sombra em dias muito ensolarados. “O ideal é fazer um balanço entre protetor solar e medidas de proteção solar.”